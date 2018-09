Promisiunea lui Săpunaru înaintea războiului de la Belgrad: „ Avem spirit de luptă și îl vom arăta pe teren!”

Fundașul Cristian Săpunaru, a declarat că naționala României arată mult mai bine de când a fost preluată de Cosmin Contra. Fostul rapidest a afirmat că „tricolorii” nu trebuie să se teamă de sârbi și a promis că în duelul din această seară de la Belgrad, atât el cât și ceilalți jucători care vor intra în teren vor lupta până la ultima picătură de energie pentru a obține un rezultat pozitiv.

„Eu zic că s-au schimbat foarte multe lucruri după venirea lui Cosmin Contra. Cred că şi noi avem un spirit de luptă pe care putem să-l arătăm pe teren şi nu trebuie să ne fie frică de spiritul de luptă al Serbiei. Poate nu l-aţi văzut voi, dar noi l-am văzut, am încercat să marcăm cu Muntenegru. Cred că vrem să câştigăm toate meciurile, avem o altă mentalitate decât pe vremea lui Daum. Dar nu spun că ar fi vina dânsului, pentru că până la urmă noi intram pe teren, jucătorii. S-au schimbat multe. Dacă marcam cu Muntenegru nu mai stăteam să vorbim acum despre spiritul de luptă şi despre mentalitatea echipei României. Dacă am fi câştigat, toată lumea ar spus ce mentalitate am avut și ce bine am jucat!”, a declarat Cristian Săpunaru.

Partida dintre Serbia și România va conta pentru etapa a II-a Seria C Grupa 4 din cadrul Ligii Națiunilor. Meciul de la Belgrad va începe la ora 21:45 și va fi transmis în direct de Pro TV.

De la aceeași oră, va avea loc și cellălalt meci al grupei cel dintre Muntenegru și Lituania.