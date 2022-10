Propus la FCSB! Cine este fundașul care ar rezolva problemele în defensivă. „Are mare potențial”

Marian Huja (23 de ani) ar putea reprezenta o țintă pentru FCSB. Fundașul a impresionat în acest sezon la Petrolul, iar Ionuț Rada, ex-apărătorul roș-albaștrilor, îl propune la vicecampioana României.

Joyskim Dawa și Rachid Bouhenna au căzut în dizgrația lui Gigi Becali după evoluțiile din ultimele partide. Există, însă, soluții pentru linia defensivă a FCSB-ului. Ionuț Rada, fostul fundaș al roș-albaștrilor, consideră că Marian Huja de la Petrolul, ar face față cu brio în apărarea vicecampioanei României.

„Cred că revenirea lui Cristea va conta, ținând cont că cei doi fundași centrali care joacă acum, Tamm și Dawa, sunt asemănători, adică destul de rigizi, rudimentari. Cristea ar putea să ajute în acest cuplu și să joace cu unul dintre aceștia, el fiind puțin mai scund. Mie îmi place Huja, de la Petrolul. Un fundaș central cu mare potențial, e și de picior stâng. Cred că ar putea să fie luat în considerare. Are și o statură impunătoare, a jucat bine la Petrolul. Chiar cred că ar putea deveni o soluție pentru apărarea celor de la FCSB. Îl văd un jucător cu personalitate, care și construiește. Bineînțeles, este încă tânăr. Are nevoie să fie în continuare educat, mai ales tactic, în momentul în care are ieșirile din defensivă. Față de Tamm și Dawa, văd anumite faze cum le interpretează, poziția de apărător pe care de multe ori la Dawa nu o văd, el atacând decisiv. Eu cred că el ar putea să ajute, vom vedea„, a spus Ionuț Rada, la Pro Arena.

Soluție pentru FCSB! A făcut junioratul la Watford

Marian Huja s-a născut în Portugalia, la Cacem, din părinți români. A semnat cu Petrolul Ploiești în septembrie 2020. Are 1,91 și este la primul sezon în Superliga. Fundașul care a făcut o parte a junioratului și în Anglia, la Watford, are 16 meciuri și un gol în actuala ediție.