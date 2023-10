Protevistul Cătălin Măruță, între două femei superbe. Cu cine a fost filmat soțul Andrei

Cătălin Măruță nu mai are nevoie de nicio prezentare. De ani de zile se află în lumina reflectoarelor și este unul dintre numele importante din lumea televiziunii. În plan personal, vedeta Pro TV a reușit să își construiască o familie frumoasă, iar mereu apare la brațul soției sale, Andra. Însă, recent, în cadrul unui eveniment monden, Cătălin Măruță a fost „flancat” de o brunetă și o șatenă. Cine sunt cele două femei care au apărut la brațul lui Cătălin Măruță?

De mai bine de 15 ani, Cătălin Măruță și Andra sunt soț și soție. Cei doi au reușit să își construiască o familie frumoasă și au doi copii împreună. Aceștia formează un cuplu solid și au numeroși fani împreună. Însă, recent, vedeta Pro TV a surprins pe toată lumea apărând la brațul altor două femei celebre. Cei trei au defilat împreună în cadrul unui eveniment monden, iar internauții au fost curioși să afle ce relații există între aceștia.

Cătălin Măruță, între două femei

Recent, în cadrul unui eveniment monden, Cătălin Măruță a dat nas în nas cu două dintre fostele sale colege de la Televiziunea Română. Cei trei s-au bucurat de întrevedere și au imortalizat imediat momentul. Mai exact, pe contul personal de TikTok, vedeta Pro TV a postat un clip în care apare „flancat” de cele două femei.

Internauții au vrut să afle cine i-a ținut companie lui Cătălin Măruță, iar răspunsul a venit imediat. Ei bine, cele două femei care au apărut la brațul soțului Andrei sunt Malvina Cservenschi și Albertina Ionescu. Cele două au lucrat în urmă cu mulți ani alături de Cătălin Măruță. Aceștia s-au întâlnit pe platourile de filmare de la Televiziunea Română, iar de atunci au rămas în relații foarte bune.

„Cătălin Măruță: Când vii, de fapt, la lansarea unui parfum și găsești aici două esențe puternice și durabile. Colegele mele de la Televiziunea Română: Albertina și Malvina. Neschimbate! Chiar sunteți neschimbate. Ce dor îmi era să vă văd. Două fete superbe.

Albertina: Haide să spunem și noi lucruri frumoase despre Cătălin. Îl știm de când eram mici, de când era la Tonomatul DP2 și noi eram la meteo, la știri”, a fost schimbul de replici dintre cei trei.

După ce nu au mai apărut pe micile ecrane, cele două foste colege ale lui Cătălin Măruță și-au dezvoltat propriile afaceri. Malvina Cservenschi a lansat brandul de bijuterii Malvenschy, în timp ce Albertina se laudă cu o linie de poșete.

„Am două familii. Familia TVR și familia ProTV”

În anul 1999, Cătălin Măruță își făcea debutul în lumina reflectoarele, la TVR. Pentru o perioadă lungă acesta a lucrat la Televiziunea Română, iar cea mai de succes emisiune a sa a fost Tonomatul DP 2, pe care a prezentat-o din 2002, până în 2005.

Mai apoi, în anul 2007, Cătălin Măruță a ajuns la Pro TV, unde a reușit să cucerească publicul. Deși și-a dorit mult să ajungă la acest post de televiziune, soțul Andrei a fost pregătit din start și de un eșec. Mai mult, acesta avea și un plan de rezervă, iar în cazul în care lucrurile nu mergeau la Pro TV se gândise să se reîntoarcă în avocatură.

„M-am simțit aici ca acasă, sunt oameni pe care îi simt ca pe familia mea. Mă uitam însă și la celelalte televiziuni. Iar atunci când mă uitam la Pro TV vedeam altceva. Îmi plăcea îndrăzneala, curajul, nebunia, care nu se regăseau la TVR.

Am avut emoții, nu știam dacă voi reuși să fac ceva la Pro TV, dar mă gândeam că dacă nu va merge, mă voi întoarce la avocatură. Și iată că acum și la Pro TV am zece ani. Am două familii acum, familia TVR și familia ProTV”, a declarat Cătălin Măruță.