PSG umilește Monaco și câștigă titlul în Franța! Rezultatele etapei și clasamentul!

PSG a câştigat pentru a şaptea oară titlul în Franţa cu cinci etape înainte de finalul acestei ediții de campionat! Performanța a fost posibilă după ce parizienii au învins pe teren propriu, cu scorul de 7-1, campioana de anul trecut, AS Monaco.

Golurile PSG-ului au fost marcate de Giovani Lo Celso (min. 14, 27), Edinson Cavani (min.17), Angel Di Maria (min. 20, 58), Radamel Falcao (min. 76-aut.) şi Julian Draxler (min. 86). Golul de onoare al celor de la Monaco a înscris Rony Lopes (min.38)

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, PSG are 87 de puncte, iar AS Monaco, care se află pe locul doi în clasament, are 70 de puncte.

PSG a mai câştigat campionatul Franţei în 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 şi 2016.

Pe ultimele două locuri care asigură prezența în ediția viitoare a Champions League se află Lyon și Marseille. Cele două s-au imppus în această rundă în fața echipelor Amiens și Troyes și au acumulat 66 de puncte, cu pattru mai puține decât AS Monaco care este pe locul 2.

Dacă în partea superioară a clasamentului lucrurile sunt clare în schimb la retrogradare lupta este una foarte încinsă. Aflate pe loc retrogradabil, Lille și Troyes care ocupă locuriel 17 și 18 cuu 29 de ppuncte se alfă la doar un punct de toulouse, prima echipă aflată deasupra liniei retrogradabile.

Rezultate etapa a XXXIII-a Ligue 1

PSG- Monaco 7-1

Troyes- Marseille 2 -3

Montpellier- Bordeaux 1-3

Lille- Guingamp 2-2

Nantes- Dijon 1-1

Rennes- Metz 1-2

Strasbourg- St. Etienne 0-1

Lyon-Amiens 3-0

Angers- Nice 1-1

Clasament Ligue 1

1 PSG 33 28 3 2 103:23 87

2 Monaco 33 21 7 5 78:41 70

3 Lyon 33 19 9 5 72:36 66

4 Marseille 33 19 9 5 67:40 66

5 Rennes 33 13 8 12 42:40 47

6 Nice 33 13 8 12 44:45 47

7 Montpellier 33 10 16 7 32:29 46

8 St. Etienne 33 12 10 11 38:45 46

9 Nantes 33 12 9 12 32:36 45

10 Bordeaux 33 12 7 14 39:43 43

11 Guingamp 33 11 9 13 38:48 42

12 Dijon 33 11 9 13 46:61 42

13 Angers 33 8 13 12 38:44 37

14 Amiens 33 10 7 16 29:37 37

15 Caen 32 10 5 17 23:42 35

16 Strasbourg 33 8 10 15 38:58 34

17 Toulouse 32 7 9 16 29:44 30

18 Lille 33 7 8 18 32:53 29

19 Troyes 33 8 5 20 27:49 29

20 Metz 33 6 7 20 31:64 25