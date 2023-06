Puiu Popoviciu are liber să se întoarcă în România. Decizia finală în procesul miliardarului

Omul de afaceri Puiu Popoviciu rămâne cu pedeapsa suspendată. Condamnarea la 7 ani și mandatele de arestare i-au fost anulate, printr-o decizie luată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În urmă cu câțiva ani, Gabriel „Puiu” Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de detenție în cadrul dosarului Băneasa, acuzat că ar fi obținut fraudulos terenurile din zona Băneasa, unde se află amplasate IKEA și Ambasada SUA.

Puiu Popoviciu este liber să se întoarcă în țară

În luna mai, Curtea de Apel București (CAB) a hotărât să suspende pedeapsa care i-a fost aplicată lui Puiu Popoviciu și să se rejudece procesul de la zero. Acum, decizia definitivă luată de magistrați vine ca urmare a contestației depuse de către Direcția Națională Anticorupție cu privire la prima hotărâre luată la sfârșitul lunii mai.

Dosarul a luat „naștere” în luna august a anului 2017, când omul de afaceri a fost dat în urmărire internațională, după ce a fugit din țară în Marea Britanie. În august 2019, o instanță din Regatul Unit a hotărât extrădarea sa în București. Cu toate acestea, pe 11 iunie 2021, Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor a admis apelul formulat de către Gabriel Popoviciu și a anulat decizia de predare.

În prezent, Gabriel Popoviciu se află la Londra.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii din data de 26 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 8709/2/2022 (3897/2022), privind pe condamnatul Popoviciu Gabriel Aurel”, se arată în decizia luată marți de instanța supremă.

Reacția omului de afaceri după decizia luată de magistrați

Omul de afaceri a declarat că decizia este una corectă, pe care a așteptat-o de mulți ani, susținând că în tot acest timp a fost victima unor așa-zise „abuzuri judiciare”.

”Aș avea multe de zis după atâția ani de abuzuri judiciare… Sper să am în sfârșit o judecată dreaptă, corectă și atât. Mi-am iubit și respectat țara necondiționat, chiar și când am fost în poziții antagonice din cauza unor abuzuri și nedreptăți judiciare. Prin toate mijloacele am continuat, chiar și în ultimii ani, să ajut la crearea unei imagini mai bune a țării în care m-am născut și am fost educat.

Eu am fost acuzat de corupție, dar comisarul anticorupție a declarat în fața instanței că nu a primit nimic de la mine, nici direct, nici indirect, scrie foarte clar. Alt revizuent din acest dosar, un alt ofițer implicat în cazul meu, este cel care a dat acea pungă cu materiale promoționale, care nu era de la mine. În cazul revizuirii lui, judecătoarea Curții de Apel a spus clar că acea pungă nu este de la mine, ci de la el, eu nici nu știam de existența acelui om, la acea vreme.

Nu-mi doresc decât normalitate”, a declarat Puiu Popovici, în exclusivitate pentru Gândul.

