„Puriul” mulțumit și cu egalul: „S-a văzut o altă atitudine!”

Mircea Rednic și-a început cel de-al cincilea mandat pe banca formației Dinamo București cu o remiză, scor 2-2 (1-0) pe teren propriu cu UTA.

Cu toate că elevii săi au ratat victoriea la ultima fază a meciului, „Puriul” s-a declarat mulțumit de atitudinea pe care „alb-roșii” au avut-o în duelul cu „Bătrâna Doamnă”.

„Trebuie să fim realiști, am avut atitudine foarte bună, am reușit să înscriem, am avut încă două ocazii cu Torje și Deian, dar au avut și ei o bară. Dar, băieții au stat bine în teren, nu le-am dat spații, iar pe contre am avut posibilitatea să terminăm meciul. Nu mai vorbesc de repriza a doua, în care am ajuns și doi contra doi, contra unu, contra zero, și nu am reușit să marcăm. În rest, felicitări. Îmi pare rău, că au muncit, chiar nu pot să le reproșez asta. Dar ce goluri au fost, cum au fost primite? Săracul portar a respins de două ori, ai mei toți stăteau și se uitau. Au fost pe greșeli, poate ne-am relaxat la 2-0 și clar în momentul de față nu avem bancă. În momentul în care s-au făcut schimbările, cei de acolo nu se ridică la nivelul lui Torje sau Mirko, parcă ăștia ai mei care au intrat erau și mai obosiți. Dar, poate trebuie să prindă un sezon în care să joace meci de meci, la un moment dat antrenorul care vine se gândește și la rezultate sau la situația în care e Dinamo. Ar trebui să se aprecieze pentru că a fost o altfel de atitudine, nu s-a mai întâmplat la meciurile de până acum. Aici e vorba de calitate, poate le cerem prea mult unora jucători. Acum avem două săptămâni pline în care vor fi antrenamente”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 cu 7 puncte în timp ce UTA se află pe locul 7 cu 17 puncte.