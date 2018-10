George Pușcaș a înscris primul său gol pentru Palermo, după șase etape în care a jucat și a sperat că va sparge gheața. Fotbalistul pe care îl dorește la FCSB Gigi Becali nu se gândește deocamdată la un transfer.

Pușcaș a lovit și la ultimul meci al naționalei Under 21, când a punctat de două ori contra Lichtenstein-ului, scor 4-0. Under 21 s-a calificat la Euro 2019.

„Nu stiu de ce n-am marcat pana acum, va dati seama ca eu am vrut sa inscriu inca de la debut. S-a intamplat acum insa si sunt fericit. Important e ca am castigat, iar lumea din tribune a fost fericita. Am asteptat mult acest gol, normal ca sunt fericit, am reusit sa marchez impotriva unei echipe puternice. Poate ca era normal sa dureze pana voi marca, am ajuns mai tarziu la pregatiri, acum sunt pus la punct si pot sa dau totul pe teren”, a spus Puscas.

Parcurusl bun de la naționala de tineret îl va ajuta acum. „Ma ajuta mult sa joc la nationala, golurile de acolo imi dau incredere in mine. Am marcat goluri importante, am reusit victorii importante impreuna cu colegii mei. Ne-am calificat la EURO dupa 20 de ani, va dati seama cata bucurie a fost pentru noi”, a spus atacantul.

„Este luna octombrie, e cam devreme sa vorbim despre mutari. Pentru mine este important sa devin om e baza la Palermo”, a fost părerea jucătorului, privind un transfer la FCSB.