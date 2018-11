„Puștii” lui Enache au pus gând rău campioanei: „Vom face totul pentru a câștiga!”

„Puștii” lui FC Botoșani sunt încrezători în șansele pe care le au de a obține un rezultat pozitiv cu campioana în prima etapă a returului.

Prezenți la conferința de presă organizată de club cu ocazia confruntării cu CFR Cluj, Ianoș Brânză și Andrei Chindriș au recunoscut că au puține emoții în privința duelului de sâmbătă, dar au spus că în cazul în care Costel Enache va apela la serviciile lor, vor face tot ce depinde de ei pentru a-și aduce aportul la un rezultat pozitiv.

„În meciul cu campioana sunt sigur că o să dăm totul pe teren să facem tot posibilul să luăm cele trei puncte. E normal să am puține emoții dacă voi intra pe teren dar voi încerca să-mi ajut echipa. Unul dintre obiective este să fiu titular la naționala de seniori a Moldovei. Suntem la doar cinci puncte de play-off și este normal să cred în el”, a declarat Ianoș Brînză, goalkeeperul FC Botoșani.

La rândul său, Andrei Chindriș a declarat că este foarte greu de jucat împotriva CFR Cluj, dar FC Botoșani a arătat că are forța de a se impune în fața oricărui adversar indiferent de nume. „E greu contra CFR-ului, este echipa de pe primul loc dar o să facem tot posibilul să câștigăm. Am puține emoții dar îmi doresc foarte mul să joc contra lor. Îmi place adversitatea, cu cât joci cu jucători mai buni ai șansa s crești mai mult, deci pentru mine ar fi un meci bun în care aș avea multe de învățat. Mă simt mult mai bine de când am venit la Botoșani și sper să fiu într-o creștere ”, a declarat Andrei Chindriș.

Partida FC Botoșani- CFR Cluj, meci contând pentru prima etapă a returului acestui sezon regular va avea loc sâmbătă de la ora 21:00, duelul fiind transmis în direct de Digi, Telekom și Look.