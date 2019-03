„Puștiul” Băluță știe ce a lipsit României la Stockolm: „Cu mai mult curaj am fi putut face mai mult!”

Mijlocașul naționalei Tudor Băluţă, unul dintre cei mai buni „tricolori” în înfrângerea pe pe „Friends Arena” din Stockholm cu Suedia, scor 2-1, a declarat că naționala putea obține un rezultat pozitiv dacă ar fi abordat cu aceeași determinare și curaj și prima repriză.

În ciuda eșecului, fotbalistul lui Gică Hagi susține că România se poate califica la turneul final al Campionatului European de anul viitor.

„Putem spune că am fi putut face mai mult, cu siguranţă în acest meci. Puteam obţine cel puţin un egal. Nu ne-am ridicat la nivelul dorit în prima repriză, am făcut nişte greşeli în urmă cărora au venit golurile. Însă mergem încrezători şi optimişti la următoarele partide şi sperăm să facem meciuri cât mai bune şi să obţinem rezultate cât mai bune. Vorbim despre un singur meci din multe pe care trebuie să le jucăm. Cu siguranţă nu s-a jucat calificarea. Mai avem multe partide şi cu siguranţă vom putea obţine cât mai multe puncte. S-a văzut la pauză, a fost o schimbare. În a doua repriză am jucat mai bine, spun eu. Nu mergem dezamăgiţi la următorul meci, sperăm să facem un meci cât mai bun cu cei din Feroe şi să obţinem cele trei puncte. Niciodată nu trebuie să ne dăm bătuţi, indiferent de scor. Era 2-0 la pauză şi în a doua repriză consider că am fi putut marca şi cel de-al doilea gol după primul”, a declarat Tudor Băluţă, mijlocașul României.

Quiason (min.33) și Claesson (min.40) au marcat pentru nordici, golul „tricolorilor” fiind marcat de Keșeru în minutull 58.

Cu 2-1 s-au încheiat și celelalte două partide din prima etapă a Grupei F prleiminare. Este vorba de duelurile Malta- Insulele Feroe și Spania- Norvegia.