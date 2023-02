Puțini știau asta! De ce este bine să ai o sticlă cu apă sub pat, în camera de hotel

Nu sunt puțini cei care se tem de necunoscut, mai ales atunci când vine vorba de a înnopta într-o cameră de hotel. O însoțitoare de zbor, pe numele său Esther, a dezvăluit un adevărat truc folositor. De ce este bine să pui o sticlă cu apă sub pat.

Trucul inedit pe care o însoțitoare de zbor l-a dezvăluit a venit în urmă sutelor de nopți petrecute în hotelurile din întreaga lume. Tânăra și-a dat seama că se poate confrunta cu diverse neplăceri, chiar și cu apariția unor oameni necunoscuți în cameră.

De ce e bine să avem o sticlă cu apă la noi

Vezi și: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AMESTECI BICARBONAT DE SODIU CU DETERGENT DE VASE. VEI RENUNȚA LA PRODUSELE DE CURĂȚENIE DIN COMERȚ

Esther a devăzluit că tot ceea ce trebuie să faceți este să aruncați o sticlă cu apă sub pat. Dacă nu este nimeni sub pat, sticla trebuie să iasă pe partea cealaltă a patului. Totodată, aceasta avertizează turiștii să verifice camera, baia, să se uite sub pat, în spatele perdelei.

Pentru siguranța oamenilor, însoțitoarea de zbor a oferit mici trucuri esențiale atunci când călătorești în altă țară. Esther recomandă să avem grijă atunci când rostim numărul camerei, în așa fel încât să nu fim auziți.

Un alt truc folositor este să ne lăsăm geamantanul lângă ușa camerei. Astfel încât să se producă un zgomot dacă cineva deschide ușa din exterior: „Mi-aș pune geanta lângă uşă în cazul în care cineva o deschide din exterior, apoi ar face zgomot”.

Însoțitoarea de bord a mai venit și cu alte două sfaturi practice. Unul din ele se referă la problema hainelor șifonate. Oricât de mult încercăm să păstrăm hainele impecabile, inevitabil ajung șifonate: ”Hainele tale sunt șifonate? Atârnă hainele în baie în timp ce faci duș! Vor arăta ca noi”, „Dacă nu ai niciun difuzor la tine, pune-ți telefonul într-o cană, iar sunetele vor răsuna puternic”, a mai spus tânăra.

Vezi și: CÂTE FELII DE PÂINE TREBUIE SĂ MÂNÂNCI ÎN FIECARE ZI, CA SĂ NU TE ÎNGRAȘI? CUM ȘTII CĂ PÂINEA PE CARE O MĂNÂNCI ESTE CU ADEVĂRAT “SĂNĂTOASĂ”