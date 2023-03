Puțini știau asta despre Ana Morodan! De unde vine, de fapt, porecla ”contesa digitală”

Ana Morodan a reușit să țină prima pagină a ziarelor, după ce a condus în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Este una dintre cele mai urmărite influencerițe de la noi și mulți o știu pe Ana Morodan drept „Contesa Digitală”, însă puțini au habar de unde vine această denumire!

Ana Morodan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online și se bucură de un real succes datorită urmăritorilor ei. Vedeta are o emisiune în care și-a pus pe tavă viața de zi cu zi și le-a arătat tuturor ce pasiuni are. Mulți o știu drept „Contesa Digitală”, însă puțini sunt cei care au habar de unde vine această denumire. Totul a pornit de la pasiunile ei legate de stil, pe care le avea încă din copilărie. Ana Morodan a recunoscut că a avut o viață de lux și că a trăit într-o locuință care arăta precum un muzeu. Dintotdeauna i-au plăcut lucrurile vintage, dar de lux.

De unde vine denumirea de „Contesa Digitală”

Ana Morodan povestea, la un moment dat, că bunica ei i-a fost exemplu atunci când a venit vorba despre bunul gust și bunele maniere. Încă din copilărie, vedeta i-a adoptat stilul vestimentar și a preferat să fie mereu aranjată și elegantă. Aceasta spune că locuința în care și-a petrecut o mare parte din viață arăta precum un muzeu. Piesele de mobilier erau de lux, iar hainele și accesoriile ei erau sofisticate. Prin acest mod, influencerița a început să se facă remarcată încă de la o vârstă fragedă. Mereu a avut un stil diferit, lux îmbinat cu vintage. Prietenii ei au fost cei care au numit-o contesă pentru prima dată, vâzând cât de pasionată este pentru viața de lux.

După ce a ajuns la București și a devenit cunoscută pe internet, Ana Morodan s-a gândit la porecla ei din copilărie. Așa a adoptat denumirea de „Contesa digitală”.

”Povestea contesei a pornit în adolescență, la Arad, unde prietenii îmi spuneau des: “noah… ce-ai, tuo, te crezi contesă?” pentru că ador aristocrațeniile, porțelanurile, manoir-urile, catifelurile și apucăturile cu ceaiuri și bârfe babistice; mi se pare tare să mă autoproclam nebunește (dar fără nicio îndoială) aristocrată millennial, deci contesă”, povestea Ana Morodan.