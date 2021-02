Qreator by IQOS a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai creativității și artiștilor în 2020

Qreator by IQOS este unul dintre cei mai activi promotori și susținători ai creativității din zona culturală bucureșteană. În 2020, un an care a schimbat dramatic scena culturală și creativă, dar și societatea, în general, Qreator by IQOS a continuat să fie alături de comunitățile artistice și de public prin evenimentele organizate.

Cele 25 de evenimente organizate online sau offline, cu respectarea reglementărilor în vigoare în spațiul din Bd. Aviatorilor nr. 8A, au confirmat faptul că Qreator by IQOS și-a continuat și în acest an atipic misiunea de a susține comunitățile creative. Peste 670.000 de români au urmărit online evenimentele organizate de Qreator by IQOS și au fost alături de artiștii lor preferați. În total, Philip Morris România a investit peste 500,000 USD în susținerea acestor proiecte culturale.

Qreator by IQOS, alternativă online pentru sala de spectacol

La finalul lunii martie, a demarat seria de evenimente online organizate sub umbrela Qreator – Home Together Edition. În fiecare seară de joi, timp de trei luni, publicul a putut lua parte la concerte, spectacole de teatru și conferințe live pe Facebook. Acestea au suplinit nevoia de evenimente culturale într-o perioadă dificilă, iar Qreator by IQOS a devenit unul dintre puținele spații în care legătura dintre public și artiști s-a menținut, neîntrerupt, în ciuda realității care s-a schimbat.

Maia Morgenstern, Alexandru Tomescu, Marius Manole, Lia Bugnar, Florin Piersic Jr., Răzvan Exarhu, Vița de Vie, The Mono Jacks, Byron, Omul cu Șobolani, The Kryptonite Sparks, Les Elephants Bizarres, Mr. Jurjak și The Moonlight Breakfast sunt doar câțiva dintre cei care au schimbat scena reală cu cea virtuală și au încercat să creeze o oază de normalitate în „noul normal”.

„Qreator by IQOS este locul acela frumos din Piața Victoriei, unde se întâmplă mereu câte ceva „altfel” și unde arta, în toate formele ei, pare să-și găsească locul mereu.”– Doru Trăscău, The Mono Jacks

Seria de evenimente Home Together Edition a avut parte de un final memorabil, un recital live susținut de Angela Gheorghiu. Acesta a fost primul recital susținut de superstarul muzicii de operă de la începutul pandemiei, care a surprins-o în România, și a adunat pe pagina de Facebook a Qreator by IQOS peste 500.000 de vizualizări.

Rezultatele proiectului Qreator – Home Together Edition au fost răsplătite în cadrul Galei Webstock Awards cu locul al doilea la secțiunea Best Use of LIVE video.

În toamnă, după ce a trecut printr-un proces de transformare a interiorului sub semnătura arhitecților Dorin Ștefan, Anda Ștefan și Andreea Ionescu, clădirea Qreator by IQOS a fost gazda unei a doua serii de evenimente. Au avut loc spectacole de teatru jucate în aer liber, discuții cu artiști emergenți sau cu artiști de stand up comedy și serate literară, evenimente curatoriate de Adrian Despot, Răzvan Exarhu, Marius Manole, Lia Bugnar, Marius Chivu.

Anul 2020 s-a încheiat în acordurile viorii lui Alexandru Tomescu care a interpretat „Oda Bucuriei” în duet cu pianista Sînziana Mircea. Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven a reprezentat, poate, cea mai potrivită bucată muzicală pentru finele unui an care ne-a învățat despre bucuria de a rămâne aproape unii de ceilalți.

Qreator by IQOS, susținător activ al industriei creative

În februarie 2020, expoziția „Endless Brâncuși” a reprezentat ocazia de a sărbători 144 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Proiectul inițiat de Irina Calotă a adus la un loc 19 obiecte de artă ale unor tineri artişti din Bucureşti, Iaşi, Chişinău și Tirana (Albania), pentru a-i aduce un tribut artistului geniu al secolului XX.

În septembrie, au fost reluate expozițiile cu public în Qreator by IQOS, cu respectarea măsurilor de protecție și distanțare în vigoare. Parteneriatul strategic încheiat cu Romanian Design Week și Diploma a reconfirmat statutul de liant între public și industria creativă al spațiului din Piața Victoriei. Expoziția Design Flags, organizată în cadrul Romanian Design Week, a reunit șapte expoziții capsulă de design internațional prezentate în premieră în România. Acestea au documentat evoluția designului din perspective culturale internaționale și au investigat noi abordări și preocupări în domeniu. Peste 800 de iubitori ai designului contemporan au trecut pragul Qreator by IQOS, dornici să vadă posterele stradale din Madrid, afișele Asociației Designerilor Grafici Maghiari și să interacționeze cu instalația Future Food Formula. În octombrie, The Future of Fashion i-a adus în fața publicului pe cei mai promițători designeri de fashion ai noului val, care reflectă diversitatea unei noi generații de absolvenți. Cele mai bune creații ale generației 2019, dar și o serie de expoziții personale ale celor mai prolifici alumni ai DIPLOMA au putut fi văzute la Qreator by IQOS în octombrie.

În noiembrie, Noaptea Muzeelor a fost marcată prin „Art in Motion’’, o colaborare cu Mobius Gallery, prin care o selecție de lucrări ale artiștilor Roman Tolici și Andrei Gamarț a fost prezentată în două variante: una originală, așa cum a conceput-o artistul, iar cealaltă, în oglindă, într-o versiune animată digital care a oferit privitorului noi perspective asupra lucrării originale.

Qreator by IQOS, „Ambasada schimbării” în universul IQOS

Pe lângă rolul său de hub al manifestărilor artistice, Qreator by IQOS a reprezentat și un loc în care utilizatorii IQOS au putut avea parte de o nouă experiență de shopping prin centrul de suport și magazinul IQOS de la parterul clădirii. Aici aceștia pot beneficia de servicii oferite în exclusivitate și de asistență personalizată pentru dispozitivul lor. În cadrul magazinului, fumătorii adulți pot afla mai multe informații despre tutunul încălzit și despre ce face IQOS să fie o alternativă mai bună decât continuarea fumatului.

„A fost un privilegiu să putem fi alături de artiști și de publicul acestora într-un an care ne-a pus pe toți la încercare. Qreator by IQOS a fost deopotrivă refugiu și punte de legătură. A fost un spațiu real și virtual în care creativitatea s-a putut exprima pe fundalul unei tăceri generale asurzitoare. În 2021 sperăm ca artiștii să-și recapete luminile și locul pe care-l merită în cetate. Noi vom continua să-i aducem laolaltă pe cei care iubesc creativitatea și pe cei care o fac să se întâmple.” – Dragoș Bucurenci, Director Communications, Philip Morris România

Anul 2021 – provocarea continuă pentru Qreator by IQOS

Și în 2021, Qreator by IQOS își propune să rămână alături de comunitatea creativă și să își consolideze statutul de susținător al artelor și al creativității. Mixul de evenimente online și offline este menit să ajute artiștii și comunitățile creative să depășească perioada dificilă creată de prelungirea crizei medicale. 2021 vine la Qreator by IQOS atât cu proiecte noi, cât și cu unele deja cunoscute, de referință, care vor încânta cu siguranță publicul.

Anul 2021 vine cu speranța că vizitatorii vor putea trece pragul Qreator by IQOS mult mai des, pentru a se putea bucura de clădirea din Bd. Aviatorilor nr. 8A, o constantă sursă de frumusețe și inspirație care să le potențeze viziunea creativă