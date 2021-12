Rădoi nu vede cu ochi buni grupa „tricolorilor” în Liga Națiunilor: „„Nu e uşoară!”

Fostul selecționer al reprezentativei României, Mirel Rădoi, a declarat că grupa „tricolorilor” din Liga Națiunilor nu este deloc una ușoară. Rădoi crede că pentru a termina prima în grupa a 3-a Liga B din care mai fac parte Bosnia-Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, „tricolorii” trebuie să aibă și o doză de noroc.

„Nu e uşoară! E echilibrată! Pentru că aşa s-a spus şi la grupa de mondial! E o grupă uşoară, terminăm… Nu, e o grupă echilibrată, că ne uităm că sunt sub noi în clasamentul coeficienţilor, asta e altă problemă, dar eu vă spun nu sunt uşoare meciurile la echipa naţională. Faci o analiză mai concretă şi vezi, nu mai este poate un Pjanici, nu mai este un Dzeko dar îl au pe un Susici, după aia te duci la celelate şi vezi că îl au pe Puky care e golgeter are 30 şi ceva de ani… După aceea Muntenegru vedem pe un Radunovici, o echipă care e imprevizibilă am văzut-o şi cu Turcia, o echipă bună, deci eu zic că sunt echipe echilibrate. Acum dacă vin şi spun eu într-adevăr e o echipă foarte slabă că uite ce ne arată coeficienţii că sunt sub noi, nu fac altceva decât să pun o presiune inutilă pe noul antrenor şi ştiu că nu este uşor, adică aş putea să vin acum să spun tipic româneşte că dacă nici acum nu ne calificăm de pe primul loc… Nu! Nu este aşa pentru că meciurile sunt foarte echilibrate şi cel mai mic detaliu îţi poate face diferenţa”, a declarat Mirel Rădoi pentru telekomsport.ro.

În ciuda celor afirmate de fostul selecționer, trebuie evidențiat faptul că la Nyon, „tricolorii” au avut o doză destul de mare de şansă, evitând echipe puternice precum Ucraina, Scoţia, Suedia, Rusia sau Norvegia.

După cum bine știți desfășurarea Cupei Mondiale 2022 în lunile noiembrie și decembrie a făcut ca programul Nations League să fie unul comprimat. Meciurile nu se vor disputa pe perioada toamnei, așa cum a fost până acum, ci se vor juca în doar două luni: iunie, respectiv septembrie! În schimb, semifinalele și finalele vor avea loc în martie 2023.

România va juca 4 dintre cele 6 meciuri din grupă în luna iunie, celelalte două fiind programate în septembrie după următorul program:

-4 iunie 2022 – Finlanda – Bosnia și Herțegovina (19:00), Muntenegru – ROMÂNIA (21:45)

-7 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45), Finlanda – Muntenegru (21:45)

-11 iunie 2022 – Muntenegru – Bosnia și Herțegovina (16:00), ROMÂNIA – Finlanda (21:45)

-14 iunie 2022 – Bosnia și Herțegovina – Finlanda (21:45), ROMÂNIA – Muntenegru (21:45)

-23 septembrie 2022 – Bosnia și Herțegovina – Muntenegru (21:45), Finlanda – ROMÂNIA (21:45)

-26 septembrie 2022 – Muntenegru – Finlanda (21:45), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (21:45)