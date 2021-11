Radu Bălan, profesor universitar în Cluj, a murit după ce l-a lovit o mașină care încerca să evite un biciclist. Bărbatul se afla pe trotuar.

Profesorul Radu Bălan se deplasa luni, 22 noiembrie, pe trotuar, când un șofer a intrat pe zona pietonală și l-a accidentat mortal. Șoferul ar fi încercat să evite un biciclist care schimba benzile, pe care l-a acroșat, a tras apoi de volan și l-a lovit pe profesor. Biciclistul a dispărut de la locul accidentului, dar a fost prins de oamenii legii.

Tânărul, în vârstă de 21 de ani, se află acum în custodia polițiștilor de la Biroul Rutier și va fi reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

Cine a fost Radu Bălan

Membru în Consiliul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, din partea Departamentului de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor , Prof.dr.ing. Radu-Nicoale Bălan a fost și Directorul Laboratorului de Cercetare în Mecatronică și Energie. Cadru didactic al Universității Tehnice din Cluj-Napoca din 1999, a fost recompensat în anul 2006 cu premiul de excelență pentru cercetare științifică.

Radu-Nicolae Bălan s-a născut la 1 octombrie 1957. A absolvit în 1982 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, secția Automatizări și Calculatoare. Între 1982-1984, a lucrat ca inginer stagiar specializat în instalații și service din domeniul automatizări, la IMSAT București. Din 1984 și până în 1999 a fost cercetător la Institutul de Cercetări Electronice București, filiala Cluj-Napoca, fiind implicat în domeniul proiectării electronice, implementare și testare.

În 2001 a obținut doctoratul în inginerie, specializarea Automatică, cu teza “Adaptive Control Systems Applied to Technological Processes”, iar din 2007 a fost conducător de doctorat. A fost director în peste 20 de proiecte de cercetare, precum și consilier editorial pentru diverse publicații cu tematică din domeniul Mecatronicii, Energie și clădiri, Aplicații inginerești în cadrul inteligenței artificiale, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Electronics Letters, IET Control Theory & Applications, IEEE Transactions on Automatic Control etc.

Este autor a peste o sută de articole științifice, a scris șapte lucrări pe teme de specialitate: ”Amintirea lui va rămâne veșnică în inimile colegilor și studenților pe care i-a pregătit pentru a deveni ingineri”, a fost mesajul transmis de UTCN.