Radu Banciu, amendat cu 25.000 de lei. Ce declarații șocante a făcut prezentatorul în direct la TV

Radu Banciu a fost sancționat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu o amendă de 25.000 de lei. Prezentatorul TV a făcut declarații șocante în cadrul unei emisiuni TV în septembrie 2022. Trei plângeri au fost depuse în urma dezvăluirilor sale, una dintre acestea fiind făcută chiar de Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES), aflată în subordinea Guvernului.

Radu Banciu a declarat în direct la TV faptul că femeilor le place să fie bătute. Comentariile au fost făcute pe 1 septembrie 2022, printre știrile din fotbal din emisiunea Fotbal All Inclusive de la Prima Sport: „99% dintre femeile pe care le-am cunoscut asta își doreau: să le mai și plesnești din când în când”

Aceste replici au generat un val de controverse, iar în cele din urmă, prezentatorul a fost tras la răspundere.

Csaba Asztalos, președintele Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a confirmat faptul că realizatorului TV a fost sancționat.

„Eu m-am abținut în acest dosar, dar vă pot spune că în acest caz, după respectivele declarații, cel în cauză a fost amendat. Repet, însă, eu m-am abținut în această cauză pentru că noi am avut multe dosare cu Radu Banciu și nu am vrut să creadă că am ceva personal cu el. Colegii mei au acceptat solicitarea de mea de abținere, că nu vreau să se interpreteze că am o lungă istorie cu Radu Banciu și că vreau neapărat sancțiuni. Oricum, după aplicarea amenzii, cel în cauză poate contesta sancțiunea în instanță, dar din câte știu eu (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării-n.r.) nu a pierdut niciun proces cu el”, a precizat Csaba Asztalos, președintele CNCD.