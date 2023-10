Jurnaliștii de la publicația Gazzetta dello Sport au dezvăluit, miercuri dimineață, că Radu Drăgușin, ajuns titular de drept la echipa națională, a fost implicat în scandalul pariurilor din Serie A. Florin Manea, agentul fundașului, a explicat care ar fi, în realitate, situația.

După izbucnirea scandalului, Radu Drăgușin l-a contactat pe Florin Manea, căruia i-a mărturisit că nu avea habar că banii pe care i-ar fi împrumutat lui Nicolo Fagioli ar fi pentru pariuri. Mai mult, agentul susține că internaționalul român a ieșit cel păbugit din acest caz.

„Îl știa de la juniori”

„Am vorbit după ce am discutat cu voi și cu Radu (n.r. Radu Drăgușin). Mi-a zis Radu că nu știa nimic de pariuri, mi-a zis că lui i-a zis că vrea să-și ia un ceas.

Îl știa de la juniori și de aia i-a dat suma respectivă. L-a ‘ars’ și pe el de bani, că nu i-a dat înapoi, deși a zis că o să îi dea. Din ce am înțeles eu de prin Italia are vreo două sau trei milioane de euro datorii. Mi-a zis să vă dau declarație din partea lui că nu a jucat niciodată în viața lui la pariuri. Și-a ajutat un coleg, atâta tot”, a declarat Florin Manea pentru ProSport.

Agentul a mai spus că Radu Drăgușin îl cunoștea pe Nicolo Fagioli de la juniorii lui Juventus, unde au fost colegi, și tocmani de aceea a acceptat să îl ajute.

Nicolo Fagioli, suspendat 7 luni

Nicolo Fagioli, starul în devenire a lui Juventus, a fost, deja, suspendat 7 luni din competițiile sportive. În plus, a fost obligat să urmeze un program de reabilitare, care va dura 5 luni. Tânărul fotbalist ar fi pariat pe mai multe meciuri din Italia, dar nu și pe cele ale lui Juventus, iar la un moment dat a ajuns la fundul sacului.

Astfel, în speranța că-și va reveni din punct de vedere financiar, Nicolo Fagioli a apelat la Federico Gatti și Radu Drăgușin, cărora le-a cerut bani împrumut.

„I-am rugat pe Gatti (n.r. – Federico Gatti) și Drăgușin să îmi împrumute bani, dar am promis că voi plăti pe toată lumea”, a scris Fagioli, potrivit Gazzetta dello Sport.

„Dacă Radu Drăgușin știa pentru ce sunt banii, s-a nenorocit”

La rîndul lui, Dumitru Dragomir nu crede că Radu Drăgușin avea cunoștință că banii pe care i-ar fi împrumutat lui Nicolo Fagioli ar fi fost destinați pariurilor.

„Dacă Drăgușin știa pentru ce sunt banii, s-a nenorocit. Dar eu nu cred că știa, pentru că el e un băiat cu capul pe umeri. Ce a făcut? I-a dat niște bani împrumut unui coleg. Ăia trebuie să aibă probe clare și nu cred că se pune problema. Doar nu o fi prost să recunoască și dacă știa că ăla pariază! Ce treabă are el? L-a ajutat cu niște bani, ce mare lucru?”, a declarat Dumitru Dragomir.