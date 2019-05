Radu Mazăre a ajuns pe mâna polițiștilor români!

Radu Mazăre se află în custodia Poliţiei Române, a anunţat, luni dimineaţa, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

„La nivelul Poliţiei Române s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile (luni n.r.)„, este mesajul transmis de IGPR.

Fratele lui Radu Mazăre, Alexandru, a afirmat în această dimineaţă, referindu-se la cei care se bucură de situaţia fostului primar, că se roagă ca toţi aceşti oameni să aibă parte în viaţa lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în procesul în care a fost condamnat definitiv.

„Un singur lucru vreau să vă spun. Am o mare rugăminte. Am văzut că mulţi se bucură de situaţia în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei analize critice a situaţiei de faţă din România, a niciun fel de aplecare spre drepturile şi libertăţile omului îmi aduce aminte de comportamentul Gărzilor Roşii ale lui Mao din perioada Marii Revoluţii Culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu: Ca toţi aceşti oameni să aibă parte în viaţa lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces, în urma căruia a primit condamnarea.Câtă dreptate a avut el aici cât a fost judecat, atâta dreptate, în momentele în care vor avea nevoie, să aibă şi aceşti oameni din partea lui Dumnezeu”, a declarat Alexandru Mazăre.

În ceea ce priveşte situaţia actuală a fratelui său, preluat deja de autorităţile române, el a precizat: „Nu am niciun fel de detaliu. E în avion, de unde să ştiu?”.

Radu Mazăre urmează să fie adus în ţară astăzi.