Radu Mazăre, încă o veste proastă! Ce a aflat fostul edil al Constanței

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost extrădat din Madagascar pentru a ispăși pedeapsa de 9 ani de închisoare. În aceste momente, fostul edil al Constanței se află la penitenciarul Rahova, unde a mai primit încă o veste proastă.

După cele 21 de zile de stat în detenție în penitenciarul din apropierea Capitalei, Radu Mazăre nu va putea să se transfere la Poarta Albă, așa cum și-ar dori, ci în altă parte. ”Mazăre are de stat după gratii nouă ani, în regim închis, motiv pentru care nu este posibil să se transfere la Poarta Albă, acolo unde cei închiși au parte de un regim semideschis. Totuși, nu și-a pierdut speranța și, cine știe, prin intermediul avocaților săi, poate va reuși să ajungă la Constanța”, au dezvăluit apropiați, potrivit stirilekanald.ro.

Radu Mazăre, primele declarații după decizia de condamnare

Radu Mazăre transmite, într-un comunicat remis presei, că decizia de condamnare la 9 ani dată în cazul său încalcă jurisprudența și deciziile CEDO, precizând că nu are cum să se sperie de condițiile din închisorile românești după ce a fost arestat în Madagascar.

„De peste patru ani nu mai dau declarații și nu mai sunt deloc implicat în viață publică sau politică. Cu toate acestea constat că numele meu, viața și persoana mea suscită în continuare un uriaș interes. Nu înțeleg de ce și nu pot să fiu decât surprins și impresionat. În acest context doresc să fac câteva precizări, cu scuze pentru lipsa de modestie: sunt mândru de tot ceea ce am făcut în viață, am construit de la zero ziare, radio sau televiziuni atunci când nu eram implicat în politică.

Ca primar am construit case pentru tineri și nevoiași, am îmbunătățit infrastructura și economia orașului Cta și, foarte important, am reconstruit stațiunea Mamaia, pe care am scos o din praf, ruine și anonimat, făcînd o celebră. Și lista poate continua pe o pagină întreagă. Și în Africa când am ajuns am procedat la fel: am construit un resort într-o junglă sălbatică, doar cu localnici inimoși, fără utilaje și facilități. Desigur, am făcut în viața mea și greșeli, ca orice om, dar n-am făcut rău intenționat niciodată, nimănui, fiind și un om cu frică lui Dzeu”, transmite Radu Mazăre, prin intermediul unui comunicat de presă.