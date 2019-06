Radu Mazăre, primele declarații după extrădare: ”Consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state”

Radu Mazăre a făcut primele declarații după extrădare. Fostul edil a vorbit despre amenințările făcute de un polițist și un procuror malgaș.

”Consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, Madagascar și România, în momentul în care am fost adus forțat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în fața unei instanțe în statul Madagascar. Deși în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost amenințat ca să îmi dau acordul scris că renunț la orice și doresc sa mă întorc în România, nu am făcut acest lucru”, conform declarației ICCJ.

Cum a cerut-o de nevastă pe Roxana Mihalache

Radu Mazăre a decis să facă un pas foarte important în viața lui: se căsătorește în închisoare cu aleasa inimii lui, Roxana Mihalache. Fratele fostului primar al Constanței a făcut câteva mărturisiri despre cum a fost cererea în căsătorie a viitoarei mirese, dar și alte aspecte legate de cununia civilă.

În vârstă de 50 de ani, Radu Mazăre și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe femeia care i-a fost alături în ultimele aproape două decenii. Conform unor surse, fostul politician i-a pus marea întrebare iubitei sale la telefon, relatează observator.tv. El a decis să treacă la următorul nivel al relației din dorinţa de a-i aduce un omagiu şi o mulţumire Roxanei pentru puterea ei. El și Roxana Mihalache vor deveni soț și soție luna viitoare, potrivit declarațiilor făcute de fratele viitorului mire. Totuși… conducerea penitenciarului va stabili toate detalii în privința fericitului eveniment.

“Radu și-a cerut iubita în căsătorie pe Roxana. A fost un moment foarte sensibil și emoționant. Este un omagiu și o mulțumire pentru ce a fost Roxana, o femeie puternică și loială, alături de el. Urmează să se căsătorească în pușcărie. Urmează să face demersuri, să ne ocupăm de ce se poate facem, cum se face o ceremonie de acest gen, în penitenciar”, a mărturisit Mihai Mazăre, fratele fostului edil al Constanței, într-un interviu acordat pentru România TV.