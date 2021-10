Răducioiu, alesul lui Rednic la Dinamo pentru funcția de director sportiv!

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului de vineri cu Gaz Metan de la Mediaș, că Florin Răduciou este alesul său pentru funcția de director sportiv.

„În momentul acesta eu mi-l doresc pe Răducioiu să vină lângă echipă. M-am întâlnit cu el, a rămas ca domnul Iuliu Mureşan să discute săptămâna asta. Am vorbit şi cu Dănciulescu înainte, am înţeles situaţia, are şi el dreptate dintr-un punct de vedere. Cel care a acceptat să vină la Dinamo este Răducioiu. Va veni director tehnic, sportiv, manager, ce vrea el. În plus, la cum arată, mă gândesc să îl bag vreo 5-10 minute la sfârşit de meci să ţină de minge. A fost un jucător foarte mare, a jucat pe unde a jucat, este foarte util, vorbeşte bine româneşte acum. Acum depinde de el, dar eu cred că o să vină”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Component al „Generaţiei de Aur” a României, Florin Răducioiu are 51 de ani și în cariera sa, pe lângă Dinamo a mai evoluat la echipe ca AC Milan, Espanyol, West Ham, Stuttgart sau Monaco.