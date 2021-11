Raed Arafat: ”Din aceşti 8.000 pe zi, o parte nu vor ieşi din spital”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit în cursul zilei de sâmbătă despre situația pandemică în care România se află în acest moment. Chiar și în condițiile în care țara noastră a înregistrat o scădere a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore fiind 8000 de noi cazuri și peste 300 de decese, oficialul susține că sectorul medical încă simte presiune, iar secțiile de Terapie Intensivă sunt pline.

„La acest moment, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, noi încă avem o presiune pe sectorul medical, încă vin cazuri de terapie intensivă, încă ajungem la momente, cum am fost astăzi, cu zero locuri, astăzi am trimis pacienţi în Cehia şi Danemarca, patru pacienţi, doi în Cehia, doi în Danemarca, aşa că din punctul meu de vedere este un moment în care, da, e mai bine decât acum trei săptămâni, să zicem, la nivelul numărului maxim de cazuri, dar nu neapărat în sistemul medical este mai bine pe linie de impact şi pe linie de aglomeraţie în sectorul primiri urgenţe şi în sectorul terapie intensivă şi în secţiile care internează pacienţi cu COVID”, a declarat Raed Arafat, arată Digi24.ro.

„Populaţia trebuie să înţeleagă că din aceşti 8.000 în continuare vor veni oameni care sunt în stare critică, au nevoie de oxigen, care trebuie să fie internaţi şi, din păcate, din aceşti 8.000 pe zi, o parte nu vor ieşi din spital. (…) Nu trebuie să subestimăm un lucru – şi acesta este dezinformarea şi manipularea informaţiei, într-un mod sau altul, pentru a face ca oamenii să creadă că lucrurile sunt ok şi gata şi că de fapt autorităţile exagerează”, a mai spus șeful DSU.

