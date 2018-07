Raisandra a câștigat medalia de argint la un concurs renumit de la Hollywood! Legătura neștiută dintre artista de 10 ani și Madonna

“Esențele tari stau în sticluțele mici” este proverbul care o caracterizează perfect pe Raisandra – Ariana Raisa Andra Dinu, pe numele din certificatul de naștere. La doar 10 ani, tânăra artistă a câștigat medalia de argint la un prestigios concurs, care a avut loc luna aceasta la Hollywood – capitala mondială a filmului. Contactată de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Raisandra a oferit în exclusivitate un interviu despre evenimentul la care a luat cea mai nouă medalie din palmaresul ei, dar mai ales despre contractele pe care le-a obținut odată cu acest premiu. Desigur, cântăreața a spus câte ceva și din culisele participării sale la Festivalul de Film de la Cannes 2018, dar și despre planurile ei.

Raisandra a luat medalia de argint la concursul “World Championships of Performing Arts” din Hollywood

În perioada 6-15 iulie, Raisandra a participat la cel mai mare concurs mondial de talente: “World Championships of Performing Arts” din Hollywood, de unde s-a întors cu medalia de argint la secțiunea de canto.

“Participarea la concursul de talente «World Championships of Performing Arts» din Hollywood, Los Angeles a însemnat recunoașterea mea că artist la nivel mondial. Acolo m-am simțit că acasă, deși acasă nu am nimic din ce este acolo… Faptul că am fost selectată de producători îmi demonstrează că mama a știut să mă îndrume și să mă pună în valoare. Desigur, atât la acest eveniment, dar și la altele am reușit să ajung cu sprijinul Fundației «Mereu Aproape»”, a mărturisit Raisandra în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Legătura neștiută dintre Raisandra și Madonna

În cadrul competiției, talentata cântăreață a fost remarcată de Marc Williams, compozitor și textier al hiturilor Madonnei și Janet Jackson. În urma unei discuții, Raisandra a bătut palma cu celebrul artist pentru o colaborare, care va începe anul acesta. Astfel, nu e de mirare dacă românca noastră va urca la un moment dat pe aceeași scenă cu Madonna, având în vedere că unele dintre viitoarele piese vor fi scrise de același artist care a compus pentru Regina muzicii pop.

“Muncesc în fiecare zi să devin mai bună, să mă perfecționez, pentru că vreau să devin o nouă Ariana Grande… Ariana mă cheamă… «Grande (n.r.: mare, renumită)» voi deveni :)). De la mama am învățat că doar prin muncă pot ajunge acolo unde îmi doresc, ea fiind singura care se ocupă de mine. Probabil că dacă aș fi fost un copil bogat, aș fi avut altă viziune a vieții… până atunci muncesc. În viitor, mama urmează să semneze pentru mine contracte în modelling, film și muzică. Școală este pe primul loc, așa că voi onora contractele în vacanțe. La anul mă voi întoarce la dragostea mea, Hollywood!”, a mai spus fericită Raisa în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

De asemenea, Raisandra a fost cooptată de Javier Ronceros, care deține o casă de producție de filme în Los Angeles. Astfel, în viitorul apropiat, tânăra cântăreață urmează să intre pe platourile de filmare din “Orașul Îngerilor”, unde se va turna o peliculă. Iar asta nu e tot! Din vara aceasta, Raisandra este și model internațional. Ea va colabora cu agenția LA Models.

Raisandra, moment de excepție la Festivalul de Film de la Cannes 2018

În cadrul ediției din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, Raisandra a fost invitată să cânte, iar invitații au fost încântați de momentul ei.

“Invitația de a cânta în Gala Filmului de la Cannes m-a făcut să descopăr că oamenii cu mulți bani sunt tot oameni. Am întâlnit o lume diferită care m-a apreciat enorm, având bucuria de a mă regăsi în presa din Monaco”, a povestit Raisa în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Vedeta va face show și la petrecerea organizată în 2019, după ceremonia de la Festivalul de Film de la Cannes.

Cântăreața a fost remarcată de compozitorul Michael Tembadis care i-a făcut prima piesă, lansată în luna mai a acestui an. De altfel, melodia ei se va regăsi pe un album ce va fi lansat în America și Italia, încheind în acest sens un contract muzical cu Flames Music Production din Florida.

Raisandra este elevă a Liceului Teoretic Jean Monnet, clasa a V-a, dar urmează și cursurile Școlii de arte nr. 4, la clasa de pian. Ea face parte din corul de copii al Operei Naționale București sub îndrumarea maestrei Smaranda Morgovan. De asemenea, Raisa, cum îi spun apropiații, face parte din clasa de canto a Fundației Dan Voiculescu, sub îndumarea doamnei profesor Angela Florea.

Ca premii importante, tânăra artistă a obținut trofeul “Sanremo Junior” la categoria ei de vârstă în 2016, a ajuns în finala concursului de muzică “Premio Mia Martini” din Italia 2017, a obținut titulaturile de Best Singer și Best Talent 2018 în cadrul concursului “World Rising Stars” din Georgia.

Luna viitoare, pe 31 august, Raisandra va împlini 11 ani.