Raluca Ropotan vrea să devină din nou mămică: ”Sper să fie fetiță. Asta îmi doresc”

După ce și-a pus propria afacere pe picioare și și-a unit destinul cu cel al bărbatului visurilor ei, fosta asistentă TV Raluca Ropotan a devenit mămică pentru prima oară în luna decembrie a anului trecut. Iar acum se gândește deja la al doilea copil.

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Raluca Ropotan a devenit mămică pentru prima oară. Fiica lui Stelian Ogică a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar Adrian Ropotan a aşteptat cu nerăbdare să se fluiere finalul partidei Concordia Chiajna – Universitata Craiova 1-3. Mijlocaşul s-a îmbrăcat în fugă şi a plecat în grabă la spital, deoarece a devenit tată. Colegul său, Gabi Matei, l-a informat la pauza meciului pe mijlocaş că soţia sa a născut. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ SEXY-ASISTENTA TV CU DOAR O LUNĂ ÎNAINTE SĂ NASCĂ)

Ei bine, Raluca Ropotan se gândește deja și la al doilea copil și speră să aibă o fetiță.

„Îmi mai doresc un copil şi sper să fie fetiţă. Vom vedea, asta îmi doresc. Nu sunt speriată, îmi doresc un copil cât mai curând. Vreau să fie apropiaţi de vârstă. Vreau doi copii, e mai bine aşa în viaţă. Vreau fetiţă pentru că băieţii sunt mai reci, mai distanţi, pleacă de acasă, mai uită de mame. Fetele sunt mai apropiate de mame, nu vreau să rămân singură”, a mărturisit Raluca Ropotan la Teo Show.

„Am noroc de un copil cuminte. Doarme noaptea, mă trezesc doar ca să-l alăptez. Cam atât. E liniştit, nu plânge, nu am avut perioade dificile. Nu a avut nici colici! Mă consider o mămică norocoasă!”, a mai declarat Raluca Ropotan.

Raluca Ogică și Adrian Ropotan se iubesc de opt ani

În urmă cu câțiva ani, fosta asistentă de la ”Acces Direct” a renunțat să mai apară pe micul ecran și s-a dedicat în totalitate familiei. Iar de opt ani, Raluca Ogică și Adrian Ropotan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, focoasa brunetă fiind, probabil, motivul pentru care fotbalistul nu se poate ”lăuda” cu tot felul de ieșiri mondene, la fel cum o fac mulți dintre colegii săi de generație.

Cei doi s-au căsătorit pe 10 iunie 2017, iar la nuntă lor au fost invitați peste 300 de oameni, cheltuielile cu petrecerea fiind uriașe. Doar rochia de mireasă, spun sursele D. A. S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro), a costat aproximativ 16.000 de euro, iar la suma cu pricina s-au mai adăugat alți 19.000 de euro dați pe aranjamentele florale ale evenimentului. Evident, meniul a fost unul de pomină, de pe masă nelipsind mâncăruri demne de concursuri culinare sau băuturi de care și un somelier s-ar declara încântat. (NU RATA, AICI: PRIMELE IMAGINI CU RALUCA OGICĂ ÎN ROCHIE DE MIREASĂ)

„Am plâns de emoție când am văzut-o mireasă. (…) Eu am avut o parte din prietenii mei lângă mine și am depășit emoțiile, am băut ceva și a fost bine. Ei nu au fost emoționați, cel puțin fiica mea a uitat de tot și s-a distrat până dimineață”, a spus, după nunta fiicei sale, Stelian Ogică.