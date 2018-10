Cum arată sexy-asistenta TV cu doar o lună înainte să nască

După ce și-a pus propria afacere pe picioare și și-a unit destinul cu cel al bărbatului visurilor ei, fosta asistentă TV Raluca Ropotan se pregătește să devină mămică pentru prima oară. CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL DIN ROMÂNIA, vă prezintă în exclusivitate imagini cu fiica lui Stelian Ogică, cu doar o lună înainte să nască. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Raluca Ropotan în timp ce se plimba pe străzile din Capitală. Fiica celui supranumit ”Spaima Loteriei” nu era singură, ci împreună cu soțul ei. Raluca era îmbrăcată casual, cu o rochie neagră, mulată – care-i punea în evidență burtica de graviduță – și o pereche de pantofi sport albi. La rândul său, Adrian Ropotan purta tot o ţinută casual, optând pentru un hanorac roșu, pantaloni negri chic, o vestă neagră și pantofi sport. (CITEȘTE ȘI: RALUCA OGICĂ, DESPRE VIAȚA DE LUX DIN DUBAI: ”NU AM TIMP SĂ MĂ PLÂNG DE CEVA”)

Cei doi se plimbau, discutau diverse lucruri și se bucurau de după-amiaza însorită de toamnă. Iar în ciuda faptului că mai are doar o lună până va naște, trebuie să recunoaștem că Raluca Ropotan este într-o formă de zile mari și arată senzațional! Însă un mic detaliu a mai atras atenția tuturor. Fiica lui Stelian Ogică ținea în mână un… porumbel! Pasărea stătea liniștită în mâinile brunetei și se putea observa, cu ușurință, delicatețea și grija cu care fosta asistentă TV mângâia porumbelul. Semn că instinctele materne sunt la cote maxime!

Raluca Ogică și Adrian Ropotan se iubesc de opt ani

În urmă cu câțiva ani, fosta asistentă de la ”Acces Direct” a renunțat să mai apară pe micul ecran și s-a dedicat în totalitate familiei. Iar de opt ani, Raluca Ogică și Adrian Ropotan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, focoasa brunetă fiind, probabil, motivul pentru care fotbalistul nu se poate ”lăuda” cu tot felul de ieșiri mondene, la fel cum o fac mulți dintre colegii săi de generație. (Cum câștigi bani rapid)

Cei doi s-au căsătorit pe 10 iunie 2017, iar la nuntă lor au fost invitați peste 300 de oameni, cheltuielile cu petrecerea fiind uriașe. Doar rochia de mireasă, spun sursele D. A. S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro), a costat aproximativ 16.000 de euro, iar la suma cu pricina s-au mai adăugat alți 19.000 de euro dați pe aranjamentele florale ale evenimentului. Evident, meniul a fost unul de pomină, de pe masă nelipsind mâncăruri demne de concursuri culinare sau băuturi de care și un somelier s-ar declara încântat. (NU RATA, AICI: PRIMELE IMAGINI CU RALUCA OGICĂ ÎN ROCHIE DE MIREASĂ)

„Am plâns de emoție când am văzut-o mireasă. (…) Eu am avut o parte din prietenii mei lângă mine și am depășit emoțiile, am băut ceva și a fost bine. Ei nu au fost emoționați, cel puțin fiica mea a uitat de tot și s-a distrat până dimineață”, a spus, după nunta fiicei sale, Stelian Ogică. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)