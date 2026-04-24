Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare? Ce spun experții în igienă

În România și în multe alte țări, oamenii se descalță la intrare pentru a păstra casa mai curată, mai ales dacă vorbim despre anotimpurile toamnă și iarnă, când pășim pe apă, zăpadă și noroi. Dar ce spun experții în igienă despre acest obicei? Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare?

Potrivit specialiștilor, aducem în casă obiecte care sunt mult mai contaminate decât încălțămintea. Tot ei susțin că un abuz al produselor de curățenie face mai mult rău decât bine.

Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare?

Expertul în igienă și microbiologie Christophe Mercier Thellier dezbate acest subiect. El susține că a te descălța la intrarea în casă nu are o bază științifică solidă. Potrivit lui, casa nu rămâne mai curată dacă nu intri încălțat în ea și susține că acest obicei este, de fapt, o percepție colectivă.

Frica de bacterii este amplificată fără motive reale. Oamenii cred că microorganismele se transmit prin diferite căi care nu corespund, de fapt, cu realitatea. Microbii nu sar de pe podea pe oameni. Ba mai mult, expertul susține că este normal să intrăm în contact cu mediul microbian. Pe scurt, nu trebuie ca igiena casei să devină o obsesie.

„Există două tabere: cea a oamenilor care te pun să te descalți când ajungi la ei acasă și cea a celor care îți spun «Poți să-ți păstrezi pantofii». Nu ne îmbolnăvim de pe jos”, spune Christophe Mercier Thellier, citat de Purepeople.com.

Cum aduci germeni în casă, de fapt

Potrivit expertului în igienă, încălțămintea nu este principalul vector de germeni dintr-o locuință. Cele „vinovate” pentru acest lucru sunt obiectele pe care le punem pe diferse suprafețe, pe tot parcursul unei zile. Este vorba despre genți, ghiozdane, colete, ambalaje, telefoane etc., pe care le expunem în diverse locuri – la școală, la birou, într-un restaurant etc.

„Primul dintre ele este geanta de mână, acest obiect pe care îl așezăm oriunde: pe un scaun în transportul în comun, pe bancheta mașinii, pe marginea chiuvetei dintr-o toaletă publică sau chiar direct pe jos”, explică autorul cărții „L’Hygiène, c’est la santé!”.

Acest obicei pare inofensiv pentru mulți care, în sinea lor, își spun că cineva curăță cu regularitate suprafețele respective. Adevărul este altul – suprafețele comune sunt mult mai contaminate decât pantofii cu care ne plimbăm prin oraș. Ba mai mult, acesta susține că interiorul unei genți este mai murdar decât pantofii purtați zilnic.

„Or, exteriorul genții este, fără îndoială, la fel de contaminat ca încălțămintea. Iar interiorul nu face excepție. Funcția sa de «obiect în care arunci de toate și care te însoțește peste tot» îl transformă într-un mijloc redutabil de transmitere a microorganismelor până la gură — mult mai periculos decât încălțămintea noastră”, mai spune acesta.

Este curățenia excesivă sigură?

Expertul în igienă și microbiologie Christophe Mercier Thellier susține că nu trebuie să facem abuz de substanțele chimice cu care facem curat. Ele pot afecta mediul casnic și sănătatea noastră. De cele mai multe ori, sunt mai periculoase decât microbii pe care încercăm să îi eliminăm.

Dacă vrei să ai o casă curată și dezinfectată zi de zi, Thellier recomandă să folosești lavete din microfibră și o soluție din apă și oteț, cu care poți șterge zilnic orice suprafață. Produsele chimice trebuie folosite mai rar, de la o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni, pentru o curățenie mai aprofundată.

