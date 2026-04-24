Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare? Ce spun experții în igienă

De: Irina Maria Daniela 24/04/2026 | 05:40
În România și în multe alte țări, oamenii se descalță la intrare pentru a păstra casa mai curată, mai ales dacă vorbim despre anotimpurile toamnă și iarnă, când pășim pe apă, zăpadă și noroi. Dar ce spun experții în igienă despre acest obicei? Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare?

Potrivit specialiștilor, aducem în casă obiecte care sunt mult mai contaminate decât încălțămintea. Tot ei susțin că un abuz al produselor de curățenie face mai mult rău decât bine.

Rămâne casa mai curată dacă te descalți la intrare?

Expertul în igienă și microbiologie Christophe Mercier Thellier dezbate acest subiect. El susține că a te descălța la intrarea în casă nu are o bază științifică solidă. Potrivit lui, casa nu rămâne mai curată dacă nu intri încălțat în ea și susține că acest obicei este, de fapt, o percepție colectivă.

Frica de bacterii este amplificată fără motive reale. Oamenii cred că microorganismele se transmit prin diferite căi care nu corespund, de fapt, cu realitatea. Microbii nu sar de pe podea pe oameni. Ba mai mult, expertul susține că este normal să intrăm în contact cu mediul microbian. Pe scurt, nu trebuie ca igiena casei să devină o obsesie.

„Există două tabere: cea a oamenilor care te pun să te descalți când ajungi la ei acasă și cea a celor care îți spun «Poți să-ți păstrezi pantofii». Nu ne îmbolnăvim de pe jos”, spune Christophe Mercier Thellier, citat de Purepeople.com.

Cum aduci germeni în casă, de fapt

Potrivit expertului în igienă, încălțămintea nu este principalul vector de germeni dintr-o locuință. Cele „vinovate” pentru acest lucru sunt obiectele pe care le punem pe diferse suprafețe, pe tot parcursul unei zile. Este vorba despre genți, ghiozdane, colete, ambalaje, telefoane etc., pe care le expunem în diverse locuri – la școală, la birou, într-un restaurant etc.

„Primul dintre ele este geanta de mână, acest obiect pe care îl așezăm oriunde: pe un scaun în transportul în comun, pe bancheta mașinii, pe marginea chiuvetei dintr-o toaletă publică sau chiar direct pe jos”, explică autorul cărții „L’Hygiène, c’est la santé!”.

Acest obicei pare inofensiv pentru mulți care, în sinea lor, își spun că cineva curăță cu regularitate suprafețele respective. Adevărul este altul – suprafețele comune sunt mult mai contaminate decât pantofii cu care ne plimbăm prin oraș. Ba mai mult, acesta susține că interiorul unei genți este mai murdar decât pantofii purtați zilnic.

„Or, exteriorul genții este, fără îndoială, la fel de contaminat ca încălțămintea. Iar interiorul nu face excepție. Funcția sa de «obiect în care arunci de toate și care te însoțește peste tot» îl transformă într-un mijloc redutabil de transmitere a microorganismelor până la gură — mult mai periculos decât încălțămintea noastră”, mai spune acesta.

Este curățenia excesivă sigură?

Expertul în igienă și microbiologie Christophe Mercier Thellier susține că nu trebuie să facem abuz de substanțele chimice cu care facem curat. Ele pot afecta mediul casnic și sănătatea noastră. De cele mai multe ori, sunt mai periculoase decât microbii pe care încercăm să îi eliminăm.

Dacă vrei să ai o casă curată și dezinfectată zi de zi, Thellier recomandă să folosești lavete din microfibră și o soluție din apă și oteț, cu care poți șterge zilnic orice suprafață. Produsele chimice trebuie folosite mai rar, de la o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni, pentru o curățenie mai aprofundată.

CITEȘTE ȘI:

Secretul japonezilor pentru o casă mereu curată. Obiceiul care înlocuiește curățenia generală

Un chiriaș a fost somat de proprietar să scoată din priză toate electrocasnicele. Situația a împărțit internetul în două

Iți recomandăm
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Știri
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care…
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Știri
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Click.ro
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
Digi 24
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea...
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
Gandul.ro
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în...
Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: ...
Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: „Nu mai înțelegeam viața”
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul ...
Cum se epilează concurentele de la Survivor România, de fapt. O fostă Faimoasă a recunoscut chinul prin care trec femeile în jungla dominicană
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Cât de înzestrat spiritual ești, în funcție de data nașterii. Ce daruri ascunse ai
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 4 – 5 = 6, mutând un singur băț
Filmul biografic despre Michael Jackson, făcut praf de critici. Reacția dură a familiei înainte de ...
Filmul biografic despre Michael Jackson, făcut praf de critici. Reacția dură a familiei înainte de lansare
Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit ...
Veste proastă: Se întoarce iarna! Care sunt orașele din România în care ninge în luna mai, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile