Ramona de la Clejani a fost arestată pe aeroportul din Londra: ”Mi-au făcut dosar, m-au luat la controale”

Ramona de la Clejani a povestit în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars despre momentul în care a fost arestată pe aeroportul din Londra. Aceasta a fost reținut pentru 24 de ore. Care a fost motivul?

Ramona de la Clejani a spus, pentru Antena Stars, care a fost motivul pentru care a avut probleme cu autoritățile britanice. Artista a fost arestată pe aeroportul din Londra, iar autoritățile au verificat toate actele, telefonul mobil, dar și tranzacțiile bancare. Timp de 24 de ore, Ramona de la Clejani a stat închisă, în timp ce autoritățile au controlat totul. De asemenea, autoritățile i-au făcut și test de droguri. A mărturisit că s-a speriat destul de tare atunci, însă, din fericire, totul s-a terminat cu bine.

Citește și CUM ARATĂ RAMONA DE LA CLEJANI, DUPĂ CE ȘI-A OPERAT NASUL! ”SEMENI CU ANDREEA TONCIU”

Ramona de la Clejani a povestit de ce a fost arestată pe aeroportul din Londra

”Mai bine de 24 de ore am stat închisă, arestată. Mi s-au luat actele în primul rând, m-au verificat. Aveți mare grijă să aveți rezidența pusă la punct, să nu pățiți ce am pățit eu. Nu aveam dovada, am trimis de ei că am documente acolo. (…) Nu am pus dovada că sunt acolo din 2020, mi-au trimis un e-mail și eu n-am fost atentă. A fost greșeala mea și au spus că am luat statul britanic, cum ar fi că nu i-am acordat atenție. Și pentru asta mi-au făcut dosar, m-au luat la controale. M-am speriat atât de tare, telefonul verificat, mi-au făcut test de droguri”, a declarat Ramona, în exclusivitate la Antena Stars.

Ramona de la Clejani se afla la Londra pentru un eveniment, însă nu a mai ajuns să cânte. Persoana care a calmat-o pe artistă a fost chiar Dan Bursuc.

Sursă foto: Captură video Youtube – emisiune