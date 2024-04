Ramona Dumitrescu și-a dat demisia de la Virgin Radio! Anunțul neașteptat făcut de prezentatoare: „Sper să nu mă mai întorc”

Ramona Dumitrescu a intrat în atenția publică datorită locului ei de muncă, de la Virgin Radio! Tânăra este „vocea de la radio” pe care o ascultă românii aproape în fiecare zi. Nu este primul ei job în lumea radioului, având o carieră largă în acest domeniu. După câțiva ani la pupitru, a decis să-și ia adio și de la acest loc de muncă. A anunțat că și-a dat demisia în fața tuturor!

Ramona Dumitrescu, vocea de la Virgin Radio, și-a dat demisia. Prezentatoarea de la radio a făcut anunțul neașteptat pe rețelele de socializare, unde le-a dezvăluit tuturor că urmează să plece de la Virgin. Nu este pentru prima dată când pleacă de la același post de radio, însă de data aceasta știe că este o decizia sigură. Nu-și dorește să se mai întoarcă, pentru că vrea să evolueze. Are planuri de viitor, pe care momentan vrea să le țină secrete.

„Astăzi a fost ultima mea zi la Virgin Radio. Gata, plec! Nu este pentru prima dată când plec, este pentru a doua oară. Oricât de drag mi-ar fi acest loc, pentru că este primul loc în care am putut să fiu EU, este locul în care am avut libertatea deplină, atât în vedere de muzică, dar și-n materie de discurs. Am fost lăsată să fiu fix așa cum îmi doresc eu să fiu (…) Vă spun sincer, sper să nu mă mai întorc, pentru că vreau să evoluez. Nu o să vă spun momentan încotro mă îndrept. O să vă zic în câteva zile încotro plec”, a anunțat Ramona Dumitrescu, pe TikTok.

Ramona Dumitrescu a recunoscut că prima dată când a plecat de la Virgin Radio a fost foarte supărată, însă acum totul s-a schimbat. Se simte împăcată cu decizia pe care a luat-o și nu are de gând să dea înapoi.

„Prima dată când am plecat de aici, de la Virgin, am plecat cu inima super îndoită, am plâns, am jelit, am făcut circul Pământului pe aici prin redacție…de data aceasta sunt liniștită, sunt împăcată cu decizia mea, sunt foarte optimistă în ceea ce privește viitorul și sunt foarte mândră de tot ceea ce am realizat aici. Am simțit că este momentul să-mi iau zborul”, a mai spus prezentatoarea de radio.