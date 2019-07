Ramona Gabor, mai slabă decât a fost vreodată. Suferă de anorexie?! Cum arată acum în costum de baie

Ramona Gabor se află într-o vacanță exotică pe Insula Mykonos, una din destinațiile scumpe ale Greciei… care este de multe ori comparată cu Insula Ibiza, datorită atmosferei speciale care îi face pe mulți dintre turiștii celebri să revină an de an. Sora Monicăi Gabor i-a îngrijorat pe mulți dintre fanii săi, după ce a făcut publice câteva poze în care apare în costum de baie. “Suferă de anorexie?!” – reprezintă una dintre întrebările pe care internauții au avut-o în minte când au privit imaginile cu vedeta care pare mai slabă decât a fost vreodată.

Ramona Gabor, mai slabă decât a fost vreodată. Suferă de anorexie?!

Potrivit mărturisirilor făcute de Ramona Gabor într-unul dintre comentariile lăsate pe contul ei de Instagram, vedeta se află pentru a doua oară în Mykonos. De altfel, la una dintre fotografiile pe care le-a urcat pe Internet, ea a ascris: “Love the charm of this island 😍 #mykonos #mykonosgreece (n.r.: Iubesc farmecul acestei insule #mykonos #mykonosgrecia)”.

Pozele cu Ramona Gabor în costum de baie au atras atenția tuturor! Și asta pentru că frumoasa româncă pare că a mai slăbit în ultima vreme… În plus, în imaginea în care poartă costumul roșu de baie i se văd coastele. “Bună, frumoaso!😍❤️ Să ai o vacanță minunată💃🏻”, “Poză de revistă!”, “Sunteți o domnișoară frumoasă, cu un corp minunat!💐😄🌷🔥” sunt trei dintre mesajele transmise de fani.

Ramona Gabor locuiește de ani buni în Dubai

Sora Monicăi Gabor s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în Dubai, unde lucrează ca model. Când nu defilează pe catwalk-uri, bruneta se relaxează alături de familia pe care o are în cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite. Ori de câte ori are mai mult timp liber Ramona Gabor merge pe pământul Americii, unde locuiește de aproape un deceniu sora ei, Monica.

