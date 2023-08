Ramona Olaru a ajuns la psiholog din cauza iubiților. “Am ceva de plătit”

Ramona Olaru este mai mereu zâmbitoare, mai ales atunci când apare pe micile ecrane. Deschisă din fire, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit despre fostele relații. În cadrul unui interviu, ea a mărturisit că a călcat pragul cabinetului psihologului, după ce a bifat câteva relații eșuate. Iată detaliile mai jos, în articol.

A trecut printr-o serie de relații amoroase care au făcut-o să sufere mult, dar a știut întotdeauna să se repună pe picioare, pentru a merge mai departe. În cadrul unui interviu, Ramona Olaru a vorbit despre modul în care a fost afectată în fostele relații și cum a reușit să treacă la nivelul următor.

Ramona Olaru nu se consideră o persoană ghinionistă în dragoste. Mărturisește că are o călătorie de făcut, în urma căreia va dobândi anumite învățături. De altfel, mărturisește faptul că a ajuns la psiholog din cauza foștilor parteneri. Pentru că a fost înșelată, a făcut acest pas de a beneficia de un ajutor specializat, pentru a înțelege mai bine stările pe care le are și situația prin care trece. De altfel, asistenta de la Antena 1 mărturisește că a ajutat-o foarte mult acest lucru, motiv pentru care le mulțumește foștilor parteneri.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona.

Ramona Olaru: „Toți au fost, la un moment dat, deranjați de poziția mea”

De altfel, a mărturisit că a suferit foarte mult din dragoste, dar acest aspect nu a împiedicat-o să își refacă viața amoroasă și să meargă mai departe. Nu este de acord cu infidelitatea și nici să fie pusă pe un loc secund, într-o relație. De altfel, a vorbit și despre ce i-a deranjat pe foștii parteneri la ea. Ramona Olaru mărturisește faptul că foștii iubiți s-au arătat deranjați de poziția pe care o are.

„Da, toți au fost, la un moment dat, deranjați de poziția mea, de tot ce realizez, de tot ce primesc de la viață și de tot ce pot face eu cu zâmbetul pe buze. Au încercat toți să mă dărâme într-un punct, au făcut-o pe moment, dar eu nu stau mult pe jos, imediat am resurse să mă adun și să vin cu alte forțe și mai mari, și mai frumoase!”, a spus asistenta de la Antena 1 pentru Viva.

Sursă foto: capturi video YouTube