Ramona Olaru, însoțită de Cuza la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu? Imaginile care i-au făcut pe mulți să se gândească la împăcare

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au pășit în fața altarului, la mai bine de doi ani de la cununia civilă. Matinalul de la Antena 1 și soția lui și-au jurat iubire la Mănăstirea Cașin, apoi s-au bucurat de petrecere pe malul lacului Buftea. Au avut o nuntă ca-n povești, alături de familia lor și prietenii apropiați. Bineînțeles că, echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a putut să lipsească de la marele eveniment din viața prezentatorului TV. Printre invitați s-au numărat Ramona Olaru și fostul ei iubit.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au avut o nuntă ca-n povești pe malul lacului Buftea, unde au petrecut până-n zori alături de familie și de prietenii apropiați. Echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani nu a putut să lipsească de la marele eveniment, așa că toți colegii de breaslă ai lui Dani s-au prezentat la datorie. Printre ei, Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu. Se știe, deja, că între cei doi a existat o istorie amoroasă și nimeni nu se aștepta să-i mai vadă împreună. Asistenta TV și artistul au avut o lungă relație, cu suișuri și coborâșuri, cu multe certuri și împăcări. Într-un final, și-au spus adio definitiv, apoi și-au văzut de drumul lor. Chiar Ramona povestea, la un moment dat, că nu poate să fie prietenă cu un fost iubit. Vedeta spunea că a rămas în relații de colegialitate cu solistul de la Noaptea Târziu.

„Avem o relație de colegialitate. Acum la un an și jumătate de la despărțire, putem conviețui, dar nu putem vorbi în afara platoului. Dacă în perioada în care tu ai fost foarte aproape de mine nu ai avut lucruri bune și normale, în legătură cu mine, cu siguranță de atunci n-o să ai. Am chestia asta, ce-a fost în trecut, de ce să mai car după mine în ceea ce vreau să formez în continuare? Gata, a închis la pâine”, a povestit Ramona Olaru, în podcastul lui Ameri Nasrin.

Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu au făcut pace

Puțini sunt cei care se așteptau să-i mai vadă împreună pe Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu, fie și la aceeași masă. Cei doi au făcut pace și au uitat de toate clipele mai puțin frumoase din fosta lor relație. Au reușit să dea mâna și să meargă mai departe, în ciuda gurilor rele. Chiar și așa, mulți au fost cei care au rămas surprinși să vadă că blondina încă păstrează legătura cu artistul. Aceasta l-a filmat pe Cuza, apoi a postat imaginile pe Instagram, unde a stârnit multe semne de întrebare. Ce-i drept, nu se știe dacă există vreo șansă de împăcare între cei doi foști iubiți, însă, niciodată să nu spui niciodată!

„Bravo, ai stil”, i-a spus Ramona lui Cuza, iar acesta i-a zâmbit subtil.

