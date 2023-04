Momente jenante trăite de Ramona Olaru în platoul de la „Neatza”. Ce s-a întâmplat între ea și Cuza, fostul iubit

Ramona Olaru a făcut o dezvăluire bombă, în fața tuturor! Ce se întâmpla între ea și Cuza de la Noaptea Târziu în platoul de la „Neatza” atunci când se opreau camerele de filmat. Asistenta TV și artistul au reușit să lucreze împreună, chiar dacă se despărțiseră.

Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, cu multe certuri și împăcări. Asistenta TV și artistul și-au spus adio definitiv, după multe încercări de a-și face relația să meargă. Nu s-a putut, așa că fiecare a mers pe drumul lui. Totuși, cei doi nu s-au putut despărți și de locul de muncă. Ramona și Cuza erau colegi de platou la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Puțini sunt cei care știu cum au reușit să colaboreze pe plan profesional, ținând cont că s-au despărțit când nimeni nu se aștepta.

Cum se înțelege Ramona Olaru cu fostul iubit, Cuza de la Noaptea Târziu

Invitată în cadrul podcastului lui Nasrin Ameri, Ramona Olaru a dat cărțile pe față și a făcut mărturisiri surprinzătoare despre povestea dintre ea și fostul iubit. Vedeta a recunoscut că, timp de câteva luni de la separare, a fost greu să lucreze împreună. Asistenta de televiziune susține că a trecut printr-o situație incomodă, însă a reușit să o ia de la capăt. Ramona a mărturisit că nu a rămas prietenă cu niciun fost iubit de-al ei, pentru că nu crede în schimbare și amiciție după o despărțire.

“Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?

Ameri Nasrin: Dar bine, uite, o relație frumoasă, dacă îmi permiți, de amiciție/colegialitate e cu fostul iubit, Cuza.

Ramona Olaru: Nu, e de colegialitate. Putem conviețui (la locul de muncă), dar nu putem vorbi în afara platoului. Ce spuneam mai devreme, dacă în perioada cât ai fost lângă mine nu ai avut lucruri bune și normale în legătură cu mine, cu siguranță de atunci nu o să ai. Și plus că am chestia asta, ce a fost în trecut, de ce să mai car după mine? Ce poți tu să îmi mai dai, ce lecție, ce sfat? Nu, n-ai.

Ameri Nasrin: A fost o situație jenantă la început (n. red situația cu fostul ei iubit, Cuza)?

Ramona Olaru: Da, foarte rău. A fost rapid, atunci, n-aveai timp să te aduni. Noi ne-am despărțit și duminica lucram împreună. A fost un test pe care l-am depășit, dar extrem de greu în primele luni. După aceea a fost o alegere să nu mă mai duc duminica, nu mai puteam fizic, am rugat cu cerul și cu pământul. Și a ajutat și lucrul acesta. Dar nu că mai era iubire, dar era incomod”, a explicat Ramona Olaru, în cadrul podcastului.