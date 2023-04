Ce a pățit Ramona Olaru, după ce s-a urcat într-un taxi din Paris. I-a îngrijorat pe toți: „Mi-am luat un moment de panică”

Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite asistente TV de la noi din țară. Vedeta este o fire foarte deschisă și își pune viața pe tavă, în mediul online. Adică, preferă să le arate internauților cu ce-și ocupă timpul atunci când nu apare pe micul ecran. De data aceasta, a avut parte de o surpriză neașteptată, tocmai în Franța!

Ramona Olaru este foarte activă în mediul online, acolo unde-și ține urmăritorii la curent cu toate activitățile din viața ei. Asistenta TV i-a îngrijorat pe toți, recent, după ce le-a mărturisit că a avut parte de un moment de panică, la scurt timp după ce a aterizat la Paris. Nici bine n-a ajuns în „orașul dragostei”, căci s-a și lovit de prima problemă.

Ce a pățit Ramona Olaru la Paris

Blondina s-a urcat într-un taxi, după ce a ieșit din aeroport, iar când a ajuns la destinație, a vrut să-i plătească șoferului. Singura problemă a fost că nu avea bani. Atunci s-a panicat și a realizat că și-a uitat banii acasă. Din fericire, a reușit să scape basma curată, după ce și-a dat seama că poate să plătească și cu telefonul mobil. Zis și făcut! A fost un moment de panică, pe care fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a reușit să-l treacă cu brio.

„Am ajuns la Paris. Este foarte frumos, dar acum câteva minute mi-am luat un moment de panică, pentru că m-am urcat în taxi și zic să plătesc cash și m-am panicat…nu am luat niciun ban la mine. Într-un fel sau altul am uitat banii pe care îi pregătisem cash pentru anumite cheltuieli. Noroc că sunt într-o țară unde pot să plătesc la taxi și cu cardul pe care îl am pe telefon”, a povestit vedeta, pe contul ei de Instagram.