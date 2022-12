Ramona Olaru confirmă dezvăluirile CANCAN! Despărțirea sfârșitului de an s-a produs oficial: “Nu mai am lacrimi, le-am dat pe toate c#caturile!”

Ziua și răsturnarea de situație ar putea fi deviza după care se ghidează Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Nici ei probabil nu mai știu de câte ori și-au spus adio, apoi au refăcut lanțul de iubire, oricât de ruginit ar fi. CANCAN.RO vă prezenta în exclusivitate separarea sfârșitului de an dintre asistenta de la Neatza și colegul de trust de la Antena Stars. Într-un interviu acordat cu mai puțin de 24 de ore în urmă, Ramona Olaru a confirmat separarea de cel care a cerut-o în căsătorie în vara acestui an. Matinala a apărut chiar fără inelul de logodnă, dar se declară într-o stare psihică bună. Nu de alta, dar nu mai are lacrimi de vărsat, după cum ne declară!

Perioada sensibilă pe care asistenta o traversează a fost lesne de observat cu ocazia aniversării Ramonei de Sfântul Nicolae. Nicoleta a primit un cadou care a bucurat-o până la lacrimi, mulțumind bărbaților Răzvan și Dani că se află în viața ei. L-a uitat pe Cazacu, însă, care nu a omis totuși de onomastica fostei iubite. Așa că i-a luat cadou un obiect scump care nu ar putea echivala, totuși, lipsa de dragoste și dedicare din partea prezentatorului de la Stars.

„E bine să plângi, că te descarci și scoți toată furia!”

CANCAN.RO: Unde e „verigheta”?

Ramona Olaru: N-am, n-am nimic pe degete!

CANCAN.RO: Am văzut că ai plâns în direct…

Ramona Olaru: Așa moment, nu există oameni mai mișto pe lumea asta decât colegii mei. Și în urmă cu vreo două trei săptămâni am zis «dacă mă întrebați ce îmi doresc de ziua mea, să știți că eu îmi doresc să ningă, nimic mai mult».

Și nu m-am așteptat la acest moment, a fost un moment foarte emoționant și m-a prins și într-un moment în care sunt mult pe emoțional și atunci m-a bușit plânsul. Uneori e bine să plângi, că te descarci și scoți toată furia.

CANCAN.RO: Eu nu mai am lacrimi, Ramona!

Ramona Olaru: Acum nu mai am nici eu, le-am dat pe toate, am dat cu vârf și îndesat, nu mai am!

CANCAN.RO: Pe cine sau pe ce?

Ramona Olaru: Pe toate c*caturile care au fost până acum. Cele mai multe au fost nu de fericire în general în viața mea. Dar mă bucur că au fost și de fericire și acum sunt bine, pentru că așa cum spuneam adineauri, când scoți mai multe, scoți furia, e foarte bine să plângi sau să lovești ceva. Să vii la sală, să dai într-un sac.

CANCAN.RO: De ce ești mult pe emoțional?

Ramona Olaru: Pentru că lucrurile în general în viață nu sunt așa cum ți-ai dori, ci așa cum ai nevoie, așa vin.

„Nu sunt un om perfect, am niște traume!”

CANCAN.RO: Ce cadou ți-a făcut Cătălin?

Ramona Olaru: Nu, las-o așa, momentan nu spun, pentru că e o firmă cunoscută și nu e OK să vorbim despre ea. Mi-a făcut cadou un obiect…

CANCAN.RO: Sunteți bine sau nu sunteți bine?

Ramona Olaru: Eu, personal, sunt foarte bine la acest moment. Eu sunt foarte bine, jur pe roz, nu înțeleg nici eu de ce, poate că e un mecanism de apărare, dar sunt foarte bine în acest moment.

CANCAN.RO: La voi tot timpul au fost suișuri și coborâșuri!

Ramona Olaru: Au fost, cum spuneai tu de creier, el știe că lucrurile nu sunt bine, dar speră să fie mai bine mai târziu. Și atunci de aia se creează chestia asta cu suișurile și coborâșurile, dar în acest moment chiar dacă e «down», e foarte bine!

CANCAN.RO: Voi munciți la chestiile pe care le aveți de rezolvat la voi?

Ramona Olaru: Eu o să îți răspund despre mine. Da, eu muncesc de fiecare dată, eu merg la psiholog de trei ani de zile, tocmai pentru că știu că în general nu sunt un om perfect, am niște traume, sunt un copil poate nu crescut cu tot ce are nevoie orice copil.

Îmi dau seama de lucrurile acestea și le rezolv. Sau dacă cineva mi le scoate la suprafață, de asemenea mă duc să încerc să le rezolv. Psiholog, poate la un moment dat psihiatru, cine știe?! Orice, să fiu bine psihic, să pot trece peste orice moment din viața mea. Încerc să găsesc rezolvare.

CANCAN.RO: V-ați mutat înapoi în casă, s-au terminat renovările?

Ramona Olaru: Nu știu, eu sunt la mine acasă momentan. Știu, sinceritatea la mine e punctul forte.

