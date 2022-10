Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, probleme în paradis? Ce mesaje acide a publicat blondina în mediul online

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează un cuplu de câţiva ani. Deşi fostul prezentator TV a făcut pasul cel mare şi a cerut-o pe blondină în căsătorie, ba chiar urmează să îşi oficializeze relaţia, situaţia dintre ei pare uneori… complicată. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan şi Dani” obişnuieşte să îşi verse oful în mediul online, iar acest lucru îi face pe internauţi să creadă că între cei doi există probleme.

Ramona Olaru şi Cătălin Cazacu au o relaţie… nonconformistă. Cei doi au recunoscut în repetate rânduri faptul că se ceartă din orice, însă nu ţin supărare şi se împacă imediat.

Asta nu ar fi o problemă, în fiecare cuplu există neînţelegeri, doar că, ori de câte ori se întâmplă ceva, Ramona Olaru îşi „strigă” nemulţumirea pe reţelele de socializare.

Recent, blondina a lăsat să se înțeleagă că lucrurile iar nu merg bine în relaţia sa. Pe Instagram, asistenta a publicat două mesaje dure. Chiar dacă nu a făcut dezvăluiri directe despre situaţia pe care o trăieşte, postările sale au lăsat loc de interpretări.

„Doar pentru că cineva îți este familiar, asta nu înseamnă că tu trebuie să îi tolerezi minciunile, haosul, dramele, manipulările și lipsa de respect… Nu există bărbat mai ipocrit decât cel ce critică femeia care nu mai este un înger în iadul creat de el”, a scris Ramona Olaru, pa pagina personală de Instagram.

Ramona Olaru a ajuns la psihoterapeut

Deși afișează mereu o stare de bine molipsitoare, pentru Ramona lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Vedeta de la Antena 1 a declarat că face ședințe de terapie pentru a fi împăcată cu ea însăși, pentru a se simți mai bine și pentru a gestiona eficient problemele sau situațiile mai neplăcute din viața ei.

Colega lui Răzvan și Dani susține că încurajează ședințele de terapie pentru o bună desfășurare și funcționare a activităților de zi cu zi, dar și pentru a menține sănătatea mentală la un nivel cât mai pozitiv.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine. De când am ajuns din vacanță nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a declarat matinala de la Antena 1.