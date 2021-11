Ramona Olaru și Cătălin Cazacu se pregătesc de nuntă? ”Eu o iau și mâine, dar...”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu par să fie făcuți unul pentru altul. Cătălin Cazacu a dat cărțile pe față și a spus că a ”copilărit” destul și ar fi cazul să se așeze la casa lui. Iată ce a declarat sportivul.

Mulți sunt cei care râvneau la Ramona Olaru, însă acum lucrurile par să fie mai serioase ca niciodată. Cătălin Cazacu a avut grijă ca blondina să fie pe mâini bune și dacă nici el nu știe cum, atunci cine? Într-un puseu de sinceritate, sportivul a vorbit despre relația cu jumătatea lui, dar și despre planurile de viitor pe care le au împreună:

(VEZI ȘI:CEL MAI NOU CUPLU DIN SHOWBIZ A TRECUT LA URMĂTORUL NIVEL. CANCAN.RO I-A SURPRINS! RAMONA OLARU S-A MUTAT DEJA ÎN CASA LUI CAZACU?)

”Ramono, am primit binecuvantarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.

(VEZI ȘI:”VREAU O FETIȚĂ CA TINE!”. CĂTĂLIN CAZACU VREA SĂ DEVINĂ TĂTIC? CE REACȚIE A AVUT RAMONA OLARU)

Dani Oțil a fost cel care i-a dat de gol

(VEZI ȘI:SCHIMB DE REPLICI ÎNTRE DANI OȚIL ȘI RAMONA OLARU, ÎN DIRECT, LA TV: ”TE VEDE DUMNEZEU!”)

Dani Oțil a fost cel care i-a dat de gol pe cei doi iubăreți. În cadrul emisiunii pe care o prezintă, matinalul a scăpat ”porumbelul” și a dat de înțeles că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trecut la ”next level”. Făcând o mică paralelă cu viața de sportiv a lui Cătălin Cazacu, Dani Oțil și-a ”aranjat” cuvintele și a reușit să transmită ce era mai important:

”N-a mai câștigat o cursa de șase ani (n.red. despre Catalin Cazacu, o cursă de motociclism) , dar e pe cale să câștige cursa vieții lui”, a precizat Dani Oțil.

Sursa foto: Arhiva CANCAN