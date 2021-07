Ramona Olaru și Dani Oțil, schimb de replici savuroase la Neatza cu Răzvan și Dani „Am rămas neînghesuită”

Așa cum au obișnuit publicul, prezentatorii de la Neatza cu Răzvan și Dani au replici tot mai savuroase și amuzante. Atât moderatorii, cât și vecina Ramona Olaru sunt îndrăgiți de telespectatori pentru simțul umorului.

În ediția de luni, 19 iulie, Dani Oțil a deschis un subiect „sensibil”, acela al aglomerației de pe litoral, spunând că mulți oamni s-au înghesuit în acest weekend la Marea Neagră, aruncând o replica subtilă și la adresa Ramonei.

Dani: Neatza tuturor! Am văzut că foarte mulți v-ați înghesuit în acest weekend la mare.

Ramona Olaru: Eu nu m-am înghesuit nicăieri, Dani, nu m-am. Am rămas neînghesuită!

Chef Nicolai: Cineva nu s-a trezit, (n.r. – arată spre Ramona Olaru) văd că a venit în furou! Îți dau ceva să mănânci?

Ramona Olaru: Eu vreau orice, Nicolai, că nu refuz nimic. Doamne, cum a sunat asta!

Răzvan Simion: Ramona, vorba de la 8 și un pic?

Ramona: Da! Am căzut din pat azi dimineață și mi-am fracturat interesul pentru anumite persoane…

Săptămâna trecută, prietenul lui Răzvan Simion a spus într-un mod inedit cât de dificil îi este să se trezească dis de dimineață, iar Ramona Olaru a completat dialogul picant în dulcele-i stil caracteristic.

Dani Oțil: În trei lucrurile să nu aveti incredere, in filmele de comedie romantice, in filmele pentru adulti si in Neatza, cum ca suntem ferciti ca ne trezim dimineata. Dacă va plac comediile romantice si filmele pentru adulti, vizionați Neatza.

Ramona Olaru: Eu pot sa joc in filmele alea pentru ca eu inca arat de 25 de ani.

