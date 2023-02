Randi, accidentat în vacanța din Thailanda! Ce a pățit artistul

Cântărețul Andrei Ropcea, cunoscut ca Randi, a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că a avut parte de o accidentare în vacanța din Thailanda. Și, potrivit lui, nu ar fi fost singurul care s-a aflat în această situație! Iată detaliile mai jos, în articol.

Randi a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că a avut parte de o situație mai puțin plăcută, în timp ce se afla într-o vacanță, în Thailanda. Cântărețul în vârstă de 39 de ani a povestit că nu a fost singurul în situația de a avea parte de o „peripeție” pe meleagurile străine.

„Peripeții” prin Thailanda: Randi s-a accidentat la sală, un prieten a picat printre stânci, iar altul s-a trezit cu un șarpe deasupra capului

A mers de mai multe ori în Thailanda și, mărturisește el, a început să cunoască bine loculurile. Deși există insule cu priveliști rupte din Rai și vacanța poate fi, cu adevărat, una reușită, Randi a mărturisit că ai și opțiunea de a vizita alte locuri, precum Bali, Malaezia sau Filipine.

„Poate insulele astea paradisiace, știam și locurile și îmi era ușor să mă deplasez pe acolo. Din Thailanda poți să te duci în Malaezia, Bali, Filipine, sunt aproape toate. Am și prieteni mulți, care nu au fost încă și în fiecare an veneau 2-3 și spuneau să mergem. Toată lumea mă întreba ce facem, cum mergem”, a spus el.

Însă, vacanțele din Thailanda nu au fost lipsite de momente neplăcute. De exemplu, Randi a povestit că doi dintre prietenii lui au tras o spaimă mare: unul a căzut printre stânci, pe o cascadă, iar altul s-a trezit cu cel mai veninos șarpe din Thailanda, deasupra capului. Pe de altă parte, cântărețul s-a accidentat la sală, căzându-i o bară pe ceafă.

„Am avut o cumpănă fiecare dintre noi, nu știu cum naiba s-a întâmplat. Prima dată, un prieten a căzut printre niște stânci, pe o cascadă, am crezut că o să-și spargă toate, dar nu a pățit nimic. La zece minute după, un alt prieten a stat sub un copac unde era încolăcit cel mai veninos șarpe din Thailanda. Și eu m-am accidentat la sală, am făcut niște genuflexiuni cu bara, nu am fost atent și mi-a căzut bara pe ceafă”, a mai spus artistul, la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram