Raoul este în doliu: ”Să ai toată dragostea stelelor și toată lumina acolo unde pleci! Te iubesc!”

Raoul, pe numele său real Rareș Borlea, trece prin cea mai dificilă perioadă a vieții sale: cea care i-a dat viață a plecat spre ceruri pentru totdeauna.

Artistul, care de obicei este un munte de energie bună, zâmbind mereu, este mai trist ca oricând, acesta postând pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant și dureros.

”A plecat mama. Sunt mai sărac ca niciodată. Nu o să Îl rog pe Dumnezeu să te ierte, pentru că nu are de ce. Nu I-ai greșit nici Lui, nici mie și nici familiei tale. Știu că pleci, dar sunt fericit că sufletul tău rămâne pe pământ cu mine în tot ce fac, în tot ce sunt, în tot ce simt.

Sufletul meu îți mulțumește pentru că e bun datorită ție, mamă. Să ai toată dragostea stelelor și toată lumina acolo unde pleci! Te iubesc, mamă.”, a scris Raoul, pe pagina de Facebook.

Raoul își iubea părinții enorm

”Poate v-aţi întrebat vreodată cu cine semăn, sau de unde moştenesc talentul de a cânta. Niciodată nu cred că am vorbit prea multe despre acest lucru… îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru talentul pe care mi l-a dat, dar în egală măsură sunt mândru că am fost crescut minunat de părinţii mei, de oameni care mi-au dăruit tot ce am mai bun şi mai frumos astăzi.

Am găsit în arhiva personală o înregistrare dintr-o emisiune mai veche pe care o prezentam, în care l-am avut invitat pe tatăl meu. Este singura mea apariţie alături de tatăl meu şi singura lui apariţie la un post de televiziune,interpretând live un cântec de o frumuseţea aparte din repertoriul popular, repertoriu pe care l-a îndrăgit întotdeauna”, scria, în urmă cu ceva vreme, Raoul.

Sursa foto: Facebook