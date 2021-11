Cântărețul Raoul a fost condamnat la doi ani de închisoare: ”Am avut permisul suspendat și am continuat să conduc”

Rareș Borlea, cunoscut drept artistul Raoul, a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Artistul a fost prins de polițiști în timp ce conducea fără permis. Iată ce au decis judecătorii în dosarul cântărețului.

Raoul a fost trimis în judecată pentru că a condus fără permis de conducere. Artistul nu este la prima abatere acesta având mai multe fapte penale asemănătoare. Rareș Borlea a fost condamnat la 2 ani cu suspendare și 4 luni de muncă în folosul comunității, potrivit Spynews.ro

Procurorii solicitaseră în dosarul respectiv o condamnare cu executare, pentru că Raoul are mai multe fapte similare, precum și mai multe condamnări. Însă Curtea de Apel Cluj a decis să respingă cererea, dispunând:

”Respinge ca nefondat apelul promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca împotriva sentinţei penale nr. 430 din 22.06.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Cheltuielile judiciare suportate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă’, se arată în textul publicat pe portaljust.ro.

Raoul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare

Raoul nu este străin de cele întâmplate, iar aceasta nu este prima abatere a artistului. Anul trecut, Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe Raoul la un an și jumătate, cu suspendare, precum și la plata unei amenzi penale de 20.000 de lei:

”Aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii în valoare de 20.000 lei. Menţine suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani (calculat începând de la data de 20.11.2017, care este data la care a rămas definitivă sentinţa penală nr.916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa), aşa cum a fost dispusă prin sentinţa penală nr.1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila. Obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea statului”, este decizia atacată de Parchet.

Cazierul impresionant al lui Raoul

Conform judecătorilor, Raoul are un cazier impresionant. El are mai multe condamnări penale: -1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. 916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa;

– 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere şi amendă penală de 2.250 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 702/21.06.2017 a Judecătoriei Alba Iulia;

– amendă penală de 4.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 1932/30.10.2018 a Judecătoriei Târgu Jiu;

– amendă penală de 20.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 972/22.05.2019 a Judecătoriei Braşov;

– amendă penală de 25.500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 282/18.06.2020 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti;

– amendă penală de 5.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 17/01.02.2018 a Judecătoriei Avrig;

– amendă penală de 2.000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 3/08.01.2018 a Judecătoriei Focşani.

Raoul: ”Am avut permisul suspendat și am continuat să conduc”

Mai asumat ca niciodată, Raoul a vorbit despe problemele penale cu care se confruntă:

”Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam. Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei… După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, a declarat cu ceva timp în urmă pentru Spynews.ro

