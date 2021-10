Rapid reduce campioana la tăcere la Mioveni!

Rapid București a a învins campioana CFR Cluj cu scorul de 2-0 (1-0) la Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Cele două goluri care au semnat victoria „giuleștenilor” au fost marcate de Adrian Bălan (min. 27, 55). Acesta este primul succes pentru bucureșteni după cinci runde fără victorie în campionat în care Rapidul a bifat două egaluri și trei eșecuri.

„Parcă mi-era frică să se facă 2-0, îmi convenea mai mult să rămână 1-0. Când am avut 2-0, mi-au venit în cap meciurile cu UTA și Sepsi. Ne-am motivat foarte bine azi, iar în meciurile cu miză parcă ne supramotivăm. Totuși, așa trebuie să jucăm mereu, eu respect toți adversarii și antrenorii. Trăim într-o lume capitalistă, unde moralitatea nu-și prea mai are locul. Încerc să rămân cu picioarele pe pământ și să respect pe toată lumea. Devine o obișnuință să pierd jucători, vom vedea cum îi vom înlocui. Vreau să îi felicit pe jucători, au fost admirabili. Am simțit lipsa galeriei, dar trăim niște momente grele în lume. Sper ca la meciul următor să avem mai mulți fani alături de noi. Dinamo nu e într-o poziție bună, dar leul rănit va da întotdeauna totul pentru a supraviețui”, a declarat Mihai Iosif, după meci.

De partea cealaltă CFR a pierdut al doilea său meci din acest campionat, ambele în deplasare, în mandatul antrenorului Dan Petrescu, precedenta fiind la Botoșani, scor 1-0.

În urma acestui rezultat Rapid a urcat pe locul 5 cu 21 de puncte în timp ce CFR Cluj a rămas lider în Liga 1 cu 30 de puncte.

Program etapa a 12-a Liga 1

Gaz Metan – Dinamo 2-1

Sepsi OSK – FC Voluntari 1-2

FCSB – CS Mioveni 3-0

FC Argeș – Farul 2-1

UTA Arad – „U” Craiova 1948 1-0

Rapid – CFR Cluj 2-0

Luni, 18 octombrie

ora 17:30 FC Botoșani – Chindia Târgoviște

ora 20:30 Universitatea Craiova – Academica

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 12 10 0 2 17-8 30

2 FCSB 12 7 3 2 23-11 24

3 FC Voluntari 12 8 0 4 17-13 24

4 FC Botoșani 11 6 4 1 12-8 22

5 Rapid 12 6 3 3 15-9 21

6 UTA Arad 12 5 5 2 12-8 20

7 Universitatea Craiova 11 6 1 4 17-10 19

8 Farul Constanța 12 5 3 4 15-8 18

9 FC Argeș 12 5 3 4 10-7 18

10 Chindia Târgoviște 11 3 4 4 8-8 13

11 Gaz Metan Mediaș 12 3 2 7 10-15 11

12 CS Mioveni 12 3 2 7 6-16 11

13 Sepsi OSK 12 1 7 4 10-13 10

14 „U” Craiova 1948 12 2 3 7 8-14 9

15 Dinamo 12 2 1 9 10-28 7

16 Academica Clinceni 11 1 2 8 6-23 3