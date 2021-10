Rapid, „U” Craiova 1948 și CS Hunedoara, sancționate de Comisiile FRF pentru incidentele provocate de suporteri!

Cluburile Rapid şi „U” Craiova 1948 au fost sancţionate cu 33.750 de lei, respectiv 22.500 de lei de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal(FRF) în urma incidentelor provocate de suporterii proprii la meciurile din 16-imile de finală ale Cupei României cu CS Mioveni şi Petrolul Ploiești.

„CS Mioveni vs Fotbal Club Rapid 1923 SA – În baza art. 82/2 si 3/a şi c din RD, raportat la art. 83/2/d din RD, Fotbal Club Rapid 1923 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 33.750 lei. ACS Petrolul 52 vs U Craiova 1948 SA – În baza art. 82/2 si 3/a şi c din RD, raportat la art. 83/2/d din RD, U Craiova 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, se arată în soluţiile comisiei publicate pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal (FRF).

La rândul ei, CS Hunedoara, formație care evoluează în Liga a III-a, a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 5.000 lei în urma incidentelor provocate de proprii fani la jocul cu FCSB din cadrul 16-imilor de finală ale Cupei României.

Program optimi Cupa României (Cote 1, X,2)

Politehnica Timișoara – Rapid 4.10 3.40 1.95

ACSO Filiași – FC Hermannstadt 4.90 3.85 1.65

FC Voluntari – FCSB 3.90 3.50 1.95

„U” Craiova 1948 – Sepsi OSK 3.80 3.15 2.15

Minaur Baia Mare – Universitatea Craiova 10.00 6.00 1.28

FC Buzău – Dunărea Călărași 1.65 3.85 4.90

Dinamo București – FC Argeș 2.90 3.10 2.60

Gaz Metan – Chindia 2.77 2.95 2.85