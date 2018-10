Răspuns dur a lui Bratu pentru Dinu: „Se hrănește cu problemele de la Dinamo!”

Atacat dur de legenda lui Dinamo, Florin Bratu nu a ezitat să-i dea replica „Procurorului”. Fostul antrenor al formației din Șoseaua Ștefan cel Mare a declarat că nu înțelege de ce este atacat continuu de Cornel Dinu.

„Eu nu vreau prea mult să dezvolt acest subiect, pentru că îl văd destul de înverșunat pe domnul Dinu și nu înțeleg de ce. Mai ales asupra mea! Pe vremea în care eram jucător, el era director tehnic la Dinamo, cu domnul Țălnar și mă aprecia foarte mult. Chiar aveam discuții foarte dese cu el. Acum, de când am devenit antrenor, nu știu, văd așa o ură din partea lui. Nu văd nimic constructiv. Pentru că, hai să recunoaștem, Florin Bratu a făcut și lucruri foarte bune la Dinamo. Florin Bratu poate a venit la Dinamo în cea mai dificilă situație și am adus echipa la un nivel bun. Echipa avea un joc bun, am promovat foarte mulți tineri, jucători de care Dinamo se poate folosi în viitor și cu care poate câștiga bani frumoși. Mă simt responsabil pentru cât am fost la Dinamo, pentru că mai departe eu am plătit cu postul meu. Și eu am moștenit o echipă de la Vasile Miriuță, dar eu nu am spus nimic de acesta. Nu, am mers mai departe, am câștigat play-out-ul, am promovat mulți tineri”, a declarat Florin Bratu.

Fostul tehnician al câinilor a spus că se aștepta la mai mult sprijin din partea lui Cornel Dinu în moemtnul în care a ajuns să antreneze Dinamo.

„Este foarte multă răutate și nu înțeleg de ce, mai ales din partea lui Cornel Dinu, cunoscut ca un dinamovist adevărat. Mă așteptam să vină cu mai multe soluți, să ne ajutăm mai mult noi între noi, dinamoviștii, nu să încercăm să dezbinăm tot timpul. Am impresia că se hrănește cu problemele de la Dinamo. Axente a dat gol cu Steaua, e adevărat că apoi n-a mai jucat așa bine, dar văd că și Claudiu Niculescu se bazează pe Popovici, este titular. Cooper a venit, a făcut un meci foarte bun la Craiova, apoi eu am plecat, nu mai e problema mea. Toți jucătorii care au fost aduși au primit girul conducerii”, a conchis Bratu.