Răsturnare de situaţie în cazul Prinţesei Kate Middleton! A fost însărcinată?! Un parapsiholog a făcut anunţul

Răstunare de situație în cazul Kate Middleton. O celebră actriță a făcut demersuri pentru a afla adevărul din spatele teoriilor conspirative despre boala Prințesei, dar și care au fost, de, fapt, cauzele care au dus la declanșarea cancerului. Se pare că la mijloc ar fi vorba despre un șoc emoțional suferit de soția Prințului William.

Actrița americană, Meghan King, a vrut să se asigure personal că informațiile dezvăluite de Kate Middleton sunt adevărate. A angajat un parapsiholog care i-a furnizat o serie de detalii șocante. Expertul în fenomene psihice paranormale a confirmat faptul boala fatala s-ar fi declanșat în urma operației abdominale suferite în luna ianuarie, însă la mijloc ar putea fi vorba, de fapt, vorba despre o sarcină, o hemoragie internă sau un șoc emoțional.

Reamintim că vineri, 22 martie 2024, Kate Middleton a anunțat public – vezi AICI declarațiile – faptul că, în urma operației abdominale suferită în luna ianuarie, medicii au diagnosticat-o cu cancer. Soția moștenitorului coroanei britanice nu a oferit detalii despre natura cancerului sau despre stadiul în care a fost descoperită boala.

Adevărul din spatele diagnosticului Prințesei Kate Middleton

Însă, până să ajungă pe masa de operație, degradarea fizică a Prințesei de Wales ar fi avut loc pe fondul unui șoc emoțional – după ce a aflat de presupusa aventură amoroasă a soțului ei, Prințului William cu Lady Rose Hambury, cedând sub presiunea statului ei regal.

„Totul este doar o teorie a conspirației și v-o livrez cu titlul de divertisment. Am chemat un parapsiholog pentru a cerceta cu adevărat acest lucru, pentru că nimeni nu știe absolut nimic. Ceva foarte rău, ceva mai rău decât s-ar fi așteptat oricine. Era în spital, în operația programată, dat ceva a mers foarte prost. S-a descoperit fie o sarcină, fie a avut o hemoragie neașteptată, care a îngrijorat puternic.

Situația a escaladat la Kate Middleton, inclusiv pe partea psihologică. Spune telepata că ar fi avut o cădere psihică, pe fondul presupusei aventuri a soțului ei cu Lady Rose Hanbury, în vârstă de 40 de ani. Telepata a mai spus că informațiile medicale ale Prințesei vor ajunge în presă, dar Palatul Regal nu va recunoaște nimic”, au fost informațiile primite din partea parapsihologului.

Având în vedere că diagnosticul prințesei de Wales a venit la puțin timp de la diagnosticul anunțat al regelui Charles – care are, de asemenea, cancer- actrița din serialul ”Bravo the Real Housewives of Orange Country” a vrut să afle informații și despre Regele Charles. Parapsihologul a mărturisit că Regele ar mai sta la tron aproximativ 6-7 ani, după care va abdica: ”Mare are pe tron 6-7 ani, după care va abdica. Nimeni nu-l place, nu e popular, și oricum să fie monarh nu este lucrul care să îi facă plăcere cel mai mult”, a mai dezvăluit actrița, potrivit PageSix.