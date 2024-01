Răsturnare de situație în cazul tragediei de la Ferma Dacilor. Un martor cheie scoate la lumină detalii importante din anchetă

Ferma Dacilor s-a făcut scrum în ziua de Crăciun, iar în urma incendiului opt persoane și-au pierdut viața. Cornel Dinicu, patronul complexului turistic, a susținut în fața autorităților că cineva ar fi pus focul intenționat. Omul de afaceri are și doi suspecți: un cuplu care lucra la pensiune și care se afla în incinta acesteia, în noaptea cu pricina. De ce se aflau, de fapt, cei doi soți vizați la Ferma Dacilor atunci când a izbucnit focul?

Incendiul de la Ferma Dacilor a cutremurat o țară întreagă. În ziua de Crăciun, anul trecut, a avut loc o tragedie imensă în urma căreia și-au pierdut viața opt persoane, majoritatea victimelor fiind copii și adolescenți. Printre persoanele decedate se numără și copilul patronului, în vârstă de 11 ani. Cornel Dinicu, șeful pensiunii, a susținut din prima clipă că focul a fost pus intenționat și că totul ar fi început de la mansarda pensiunii. Sigur că, oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Până atunci, patronul complexului turistic a spus că are în vedere doi suspecți, care ar fi, în opinia lui, vinovați de incendiu. Ar fi vorba despre un cuplu, care lucra la Ferma Dacilor și care se afla acolo în noaptea nenorocirii.

Ei bine, femeia respectivă a oferit primele declarații despre ce s-ar fi întâmplat în timpul incendiului și neagă faptul că ea și soțul ei ar fi fost implicați în tragedie. Ea a povestit că dormea alături de partenerul ei, moment în care au fost treziți de cearta unui alt cuplu cazat în pensiune. Au ieșit din pensiune și atunci au văzut că iese fum.

„Nu e adevărat. Cum se poate aşa ceva, că am dat noi foc? Noi am lucrat acolo, am fost îngrijitori de animale, lucram pe utilaje. Cum se poate aşa ceva? (…) Soţul a fost cumva sărbătorit acolo de Crăciun, între neamuri, în familie, între prieteni (…).

Era întuneric. Am simțit fum în cameră. M-am trezit, mi-am trezit soțul. Am auzit o femeie țipând. Am ieșit afară și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Nu mi-a spus nimic.

Era plină de sânge pe palme și pe față. Soțul doamnei a coborât din fumul ăla de sus de la mansardă. Ea a dat în el, el a dat în ea. De frică, eu nu am mai știut ce s-a întâmplat și am fugit de acolo. De acolo a început focul (de la mansardă – n.r.). Camerele de supraveghere au dispărut cu totul, că se vede cum au fost smulse”, a dezvăluit femeia, suspectată de Cornel Dinicu, pentru Antena 3.