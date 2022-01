Răsturnare de situație în dosarul femeii care a încercat să o atace pe Mirela Vaida

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a trăit o spaimă cumplită, după ce a fost atacată de o femeie care a intrat dezbrăcată și cu o piatră mare în mână, în platou.

Femeia care ar fi încercat să o omoare pe Mirela Vaida ar putea fi trimisă în judecată într-un nou dosar, după ce instanța a descoperit că dosarul instrumentat de procurori nu era complet. Asta după ce după ce vedeta TV a obținut reluarea anchetei. „În temeiul disp. art. 341 al. 6 lit. b din C.pr.p. admite plângerea formulată Vaida Elena Mirela, împotriva Ordonanței de clasare nr. 1521/P/2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, conformată prin ordonanța nr. 147/II-2/2021 a prim procurorului parchetului de pe lângă Tribunalul București. Desființează soluția atacată și trimite cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală. Definitivă”, au stabilit judecătorii.

Antonela Grigoraș, care este internată cu forța în Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni–Grajduri Iași, pentru tratament, a mărturisit că medicii ar putea să o lase oricând să iasă, dacă își va găsi un tutore.

”Doctorii au zis că sunt bine acum, dar nu pot să ies până când nu găsesc un îngrijitor, un tutore. Trebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și… gata! Pot să ies. M-am făcut bine. Îmi mai trebuie doar cineva care să semneze pentru mine. (…) Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu mai fac! Lămâia m-a pus să mă dezbrac și să intru la Acces Direct. Mi-a zis că Mirela Vaida are să ne dea bani”, a declarat femeia pentru Spynews.

Una dintre complicele femeii care a atacat-o pe Mirela Vaida, declarații șocante

Lămâia Stănescu, una dintre cele două complice care a ajutat-o pe Antoanela Grigoraș să își pună în aplicare atacul asupra Mirelei Vaida, a fost găsită ulterior în Iași.

“Am stat și în pielea goală acolo. Ca să vadă Dumnezeu că pe mine m-a reîncarnat în altă persoană și mă chinui pe pământul ăsta. Vor să mă ducă la pușcărie, m-am săturat. Ei, cine. Aia, cum o cheamă? Blonda aia. Vaida. A zis că eu am pus-o pe aia (n.r.: pe atacatoare) să se dezbrace și nu a fost adevărat, pe Antoanela Grigoraș. Habar n-am unde ea a stat la adăpostul de noapte și eu prin cimitirul Bellu. Nu eu am învățat-o să se dezbrace. Dar și ce dacă. Dacă era cu mine în rând și vorbea cu mine așa. (…) .Mirela Vaida și camera de luat vederi. Nu am voie să vorbesc cu oamenii? (…) Eu sunt cerșetoare. Mă dau și cu capul de ciment dacă nu-mi dă lumea bani. N-am făcut nimic. Vreau să plec în Ierusalim. Mi-a făcut un părinte de la biserică pașaport”, a declarat Lămâia Stănescu.