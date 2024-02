Rață din Las Fierbinți a ajuns pe mâna medicilor de specialitate după un eveniment trist din viața sa. Cât de mult a suferit Marius Chivu după divorț

Marius Chivu (46 de ani) a devenit iubit de o țară întreagă datorită rolului său din celebrul serial „Las Fierbinți”. Actorul îl interpretează pe taximetristul Nicu Rață în producția de la Pro TV. Mulți îl văd pe micile ecrane cu zâmbetul până la urechi, însă puțini au habar cum stau lucrurile în viața personală. Colegul de breaslă al lui Mihai Bobonete a povestit cu lux de amănunte momentele grele prin care a trecut acum ceva vreme. Care a fost drama cea mare din viața lui, care l-a băgat în depresie?

Marius Chivu se bucură de mult succes pe micile ecrane datorită rolului său din „Las Fierbinți”. Actorul îl interpretează pe simpaticul taximetrist Nicu Rață în producția de la Pro TV. Atunci când nu se află pe sticlă, Marius Chivu își vede liniștit de viață. Este foarte discret și puțini știu prin ce clipe dificile a trecut în viața lui.

Cel mai greu moment a venit odată cu divorțul de mama copilei lui. Marius Chivu a simțit, la acea vreme, că-i fuge pământul de sub picioare. S-a despărțit de Dana, femeia cu care are împreună o fetiță, pe Sofia. Fără să realizeze cât de greu îi este, actorul a slăbit enorm într-o perioadă scurtă.

Totul din cauza suferinței. A simțit că are nevoie să meargă la medic și să ceară ajutor. Rață din Las Fierbinți recunoaște că a trecut printr-o depresie post mariaj, diagnosticul fiind pus de către un medic psihiatru.

“Am avut o perioadă în care am slăbit vreo foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… Alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimc. Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 lei pe şedinţă. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj”, a povestit actorul, în cadrul podcastului lui Mihai Bobonete.