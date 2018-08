Raul crede în „remontada”: „Sunt șanse mari să ne calificăm!”

Atacantul FCSB, Raul Rusescu a declarat după înfrângerea pe care vicecampioana României a suferit-o în Austria cu Rapid Viena, scor 3-1 în manșa tur a play-off-ului Europa League, că în returul de la București, roș-albaștrii vor avea forța de a întoarce rezultatul și de a se califica în grupele Europa League!

„Din păcate am ratat în repriza a doua foarte mult. Am început bine, am marcat, am mai avut o ocazie. A venit acel gol care nu ar trebui să se întâmple. Am avut 3-4 ocazii foarte, foarte mari și două bare. Din păcate, plecăm de la 3-1 pentru adversar. Șanse sunt, eu sunt optimist. Am arătat un fotbal care produce ocazii, important e să le fructificăm. Sunt optimist că având pe Național Arena un stadion plin o să putem să întoarcem acest scor. Nu știu dacă e vorba de noroc, norocul ți-l faci cu mâna ta. Sunt convins că în retur vom fructifica ocaziile pe care le vom avea. De când am revenit, așa au fost toate meciurile. Totul se schimbă în repriza a doua, nu pot să-mi explic. Cred că va trebui să lucrăm la capitolul mental. Să jucăm fotbal și în prima repriză, pentru că am arătat că putem să jucăm fotbal”, a declarat Raul Rusescu, atacantul FCSB.

FCSB a fost învinsă de Rapid Viena cu scorul de 3-1 (2-0) în meciul care a avut loc pe „Weststadion” din capitala Austriei, în prima manşă a play-off-ului Europa League.

Golurile gazdelor au fost marcate de Christoph Knasmullner (minutul 4), Mario Sonnleitner (minutul 40) şi Stefan Schwab (minutul 49), iar pentru roș-albaștri a punctat Harlem Gnohere (minutul 47).

Manșa retur a play-off-ului Europa League dintre FCSB și Rapid Viena va avea loc joi, 30 august de la ora 21:30 pe ”Național Arena”.