Război în Moldova pentru puncte între Botoșani și Voluntari!

FC Botoşani și FC Voluntarii se vor duela astăzi de la ora 18:00, pe Stadionul „Municipal”, în cadrul etapei a IV-a a play-out-ului Ligii I. Partida a devenit foarte importantă pentru echipa pregătită de Costel Enache. Tehnicianul a spus că o victorie poate aduce linişte şi îi poate desprinde pe elevii săi de „zona fierbinte” a play-out-ului în timp ce un eşec ar complica şi mai mult situaţia.

„Din păcate, partida cu Voluntariul a devenit una importantă pentru noi. E un meci care ne poate desprinde de grupul fierbinte sau ne poate duce într-o situaţie delicată. E un meci foarte important. Nici până acum nu ne-am permis luxul de a face paşi greşiţi, doar că nu am reuşit să facem paşii pe care ni-i propusesem şi am ajuns într-o situaţie în care ne-am pierdut un pic încrederea. Cred că avem potenţial şi jucătorii au demonstrat de cele mai multe ori că pot trece peste dezechilibrul rezultatelor din ultimul timp şi mai cred că sunt conştienţi de acest lucru. Încrederea e un factor important în sport, mai ales în cel de echipă. Cred că ar trebui să ne evaluăm la modul general şi nu să ţinem cont de ultimul joc. Chiar şi în ultimul joc: o naivitate ne-a făcut să-l pierdem, dar aşa, cu un joc mai puţin reuşit, am jucat de la egal la egal cu Dinamo. Trebuie să vedem şi lucrurile pozitive din activitatea noastră, pentru că aceste lucruri pozitive ne pot aduce încrederea de care avem nevoie”, a declarat Costel Enache.

Înaintea duelului de astăzi, FC Botoșani se află pe locul 2 cu 22 de puncte în timp ce FC Voluntari este pe locul 3 cu 18 puncte.