„Războinica” Maria Lungu a fost eliminată de la „Survivor România” 2023. A avut prima reacție: „Sunt creduli”

În ediția de seara trecută, Maria Lungu a fost eliminată de la „Survivor România” 2023. După ce Daniel Pavel, gazda emisiunii, a anunțat plecarea ei, „războinica” a avut și o primă reacție. Le-a transmis colegilor săi din trib un mesaj. Iată mai jos, în articol, ce declarații a făcut.

În ediția din 18 ianuarie 2023, unul dintre „Războinici” a plecat acasă. Este vorba despre Maria Lungu, cea care a fost nominaliată în consiliu, alături de Codruța Began și Andrei Neagu. Publicul a ales ca „războinica” Maria Lungu să părăsească emisiunea care se filmează în Republica Dominicană.

După ce a aflat de la Daniel Pavel, gazda show-ului „Survivor România” 2023, că părăsește competiția, Maria Lungu a transmis și un mesaj colegilor săi de trib.

„Indiferent de rezultatul publicului, o să fiu împăcată și fericită, pentru că nu am venit să fac strategii, am venit și am făcut ce am simțit. Poate că ar trebui, câteodată, să las de la mine, dar nu sunt sigură, încă, dacă am învățat-o (n.r. lecția). O să mă uit încă o dată la absolut tot parcursul meu aici și o să analizez. Evident, din orice trebuie să învățăm ceva”, a spus Maria Lungu, după ce Daniel Pavel a anunțat plecarea ei din emisiunea de la Pro TV.

Vezi și RĂZBOINICII VOR SĂ SCAPE DE MARIA LUNGU DE LA SURVIVOR ROMÂNIA! ŞI-A JIGNIT COLEGII ŞI S-AU SĂTURAT DE EA

Maria Lungu despre „războinici”: „Sunt creduli”

De asemenea, Maria Lungu a lăsat un mesaj și colegilor de trib. „Războinica” a mărturisit faptul că ceilalți concurenți din echipa albastră sunt „creduli, prea buni la suflet”.

„Să fie mai atenți, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă. O să zic comparația asta pentru că, de multe ori, ei sunt creduli, sunt prea buni la suflet și să nu funcționeze asta împotriva lor”, a mai spus Maria Lungu.

Citește și STUPOARE LA SURVIVOR 2023: „MARIA LUNGU S-A ÎNDRĂGOSTIT DE CARMEN GREBENIȘAN”

Sursă foto: capturi video Pro TV