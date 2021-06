Râzi cu lacrimi! Ce mesaj a scris vânzătorul unui magazin, pe o foaie A4. Clienții au crezut că nu văd bine

Într-o lume în care amuzamentul îmbracă multe forme, un vânzător a găsit modalitatea ideală de a atrage clienții și a scris pe o foaie A4 un mesaj care a devenit viral.

Pentru că programul magazinelor este unul plin de mister uneori, un vânzător s-a gândit să lămurească pe toată lumea și a făcut un orar mai…universal.

Așa cum era de așteptat, mesajul vânzătorului a devenit viral și a fost distribuit de o mulțime de ori de internauți.

„PROGRAM de lucru

DESCHID de obicei la 8 sau 8.30.

Câteodată, mai devreme, pe la 7.30.

Dar în alte zile, mai târziu, la 9.00 sau 10.00.

ÎNCHID de obiei pe la 17.30 sau 18.00.

Câteodată (vinerea), la 14.00 sau 13:30.

Dar în alte zile, mai târziu, la 19.00 sau 19.30.

În unele zile sau după-amiezi s-ar putea să fie închis”.

Cele mai bune bancuri cu și despre vânzători

La un târg de maimuţe, un client întreabă pe un vânzător: „Cât costă maimuţa asta?“ Negustorul zice: 1.000$. Clientul întreabă: De ce aşa mult? Negustorul: Păi ştie să programeze în Java. – OK, zice clientul, dar asta cât costă?, arătând spre o altă maimuţă – 10.000$, zice negustorul. – Păi asta ce ştie să facă? – Ştie C++. – OK, şi maimuţa aia din colţ cât costă, întreabă clientul? – 50.000$, zice negustorul. – Păi asta ce mai ştie să facă? – Nimeni nu ştie ce face, doar că celelalte maimuţe îi zic „Project Manager”.

***

O doamnă se angajează la un magazin ca vânzătoare. Patronul îi spune: – Niciodată nu spunem „Nu avem!“. Într-o zi de lucru vine un domn: – Daşi-mi şi mie o pereche de mănuşi. Vânzătoarea, ştiind ce îi spusese patronul, zise: – Ce culoare să fie? – Mov. – Vreţi să le purtaţi la palton? – Da. – Păi, mai bine aduceţi paltonul să vedem ce culoare se potriveşte. – Bine, la revedere! Când omul iese din magazin, intră altul cu colacul de la WC la gât şi o bucată de gresie în mână. – Uitaţi, acesta este colacul de la WC, iar aceasta e culoarea la gresia din baie, fundul vi l-am arătat ieri, acum îmi daţi hârtia igienică?